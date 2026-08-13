Baka Rozali ima 95 godina i nikada nije planirala da postane poznata na internetu. Ipak, zahvaljujući svojoj ćerki i dva zlatna retrivera, danas je prati više od 70.000 ljudi na Instagramu, a njeni snimci svakodnevno izazivaju osmehe i nežne reakcije.

Sve je počelo jednim snimkom

Njena ćerka Suzan Šineler vodi profil na Instagramu "riskyandthegiantpeach" posvećen psima Riki i Pič, ali je ubrzo shvatila da publiku posebno privlače upravo snimci njene majke. Baka Rozali pse naziva svojim „unucima“, a njeni razgovori s njima postali su prava mala internet senzacija.

„Riki je mama, ima skoro osam godina, a Pič je njena ćerka i ima skoro pet“, objasnila je Suzan misleći na ljubimce zlatne retrivere.

Suzan je jednog dana snimila majku kako nežno razgovara sa zlatnim retriverima, a reakcije su bile potpuno neočekivane. Ljudi su se zaljubili u Rozalin humor, toplinu i prepoznatljiv bostonski naglasak.

Danas Rozali prati više od 70.000 ljudi na Instagramu. Ona kaže da joj je teško da shvati koliko ljudi širom sveta prati njen život, ali priznaje da joj sve to prija.

„Morala sam nešto dobro da uradim kad me toliko vole. To je najlepši kompliment“, rekla je.

Ceo život je volela ljude i životinje

Rozali ima četvoro dece, dve unuke, ali i pse Rikija i Pičua. Ceo život provela je u Masačusetsu, a u njenoj porodici oduvek je bilo životinja. Imali su mačke, pse, pa čak i petla.

Kada je podigla decu, odlučila je da se zaposli. Jedan od poslova koji posebno pamti bio je rad u bolnici Bet Izrael u Bostonu, gde je provela čak 20 godina. Kaže da je volela da radi s ljudima i da je oduvek imala mnogo empatije prema starijim osobama.

„Volim ljude i volim da budem s njima. Važno mi je da budem dobra prema ljudima“, kaže Rozali, uz jednu malu ispravku: ipak najviše voli pse.

Sa 95 godina i dalje vozi i sređuje nokte

Iako ima 95 godina, Rozali i dalje vozi automobil, redovno sređuje nokte i svakodnevno pronalazi vreme za svoje četvoronožne ljubimce.

Njena smirenost i nežan način komunikacije posebno su dirnuli ljude na društvenim mrežama. Mnogi joj pišu da im njeni snimci popravljaju raspoloženje, a pojedini su čak rekli da bi voleli da im ona bude terapeut.

„Ljudi pišu da im baka izmami osmeh čak i u najtežim danima“, kaže Suzan.

Od snimaka nastala prava mala zajednica

Vremenom se oko Rozali i njenih pasa stvorila prava mala zajednica. Njeni pratioci ne razgovaraju samo sa njom već i jedni sa drugima, pružaju podršku i dele svoje priče.

Da bi majci pokazala koliko je ljudi širom sveta prati, Suzan je napravila veliku mapu i crvenom bojom označila zemlje iz kojih dolaze njihovi pratioci. Tu su ljudi iz Australije, Afrike, Kine, Japana i brojnih drugih delova sveta.

Rozali i dalje ne razume potpuno zbog čega je ljudi toliko vole. „Malo mi je neprijatno jer sam samo obična osoba. Ali prihvatam to kao kompliment. Veoma sam srećna“, kaže za magazin „People“ baka koja je sa 95 godina, sasvim slučajno, osvojila internet.

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