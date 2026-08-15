Šestogodišnja devojčica je preminula u Tenesiju nakon što je, prema rečima njene porodice, ostavljena satima u autobusu predškolske ustanove tokom vrelog letnjeg dana.

Policijski službenici tima ,,Memphis Police" su se u četvrtak, 14. avgusta, oko 15:23 po lokalnom vremenu odazvali na poziv hitne pomoći u bloku 700 u ulici Volnat Nol Lejn, navodi se u saopštenju za javnost podeljenom sa magazinom People u petak, 14. avgusta.

Devojčicu, koju su bližnji identifikovali kao Vinter Džons, pronašli su u ustanovi ,,Kid University" nešto ranije, preneo je WMC.

„Po dolasku, policajci su obavešteni da je šestogodišnja žrtva prevezena u bolnicu nakon što je pronađena u vozilu“, navela je policija u saopštenju, napominjući da je devojčica kasnije proglašena mrtvom.

Brajan Džons je rekao da je njegova ćerka u trenutku smrti imala „unutrašnju temperaturu od 109 stepeni Farenhajta (oko 42 stepena Celzijusa), preneo je WREG.

Spoljašnja temperatura u trenutku kada je Vinter pronađena bila je oko 97 stepeni (oko 36 stepeni Celzijusa).

Kristofer Džons, ujak male Vinter i Brajanov brat, je rekao za ,,WMC" da je devojčica imala autizam i da je bila neverbalna. „Nije mogla nikome da da do znanja da je i dalje u autobusu“, rekao je. „Uopšte nije mogla sama za sebe da se izbori.“

Fatalna greška

Prema pisanju ,,WHBQ-TV", niko nije primetio da je nema sve do kraja dana, kada su se radnici predškolske ustanove vratili u autobus.

Dok porodica čeka odgovore o tome šta se dogodilo, sve što za sigurno znaju jeste da je „neko napravio fatalnu grešku“.

,,Tennessee Department of Child Services" je u mejlu poslatom mediju ,,People" u petak, 14. avgusta potvrdio da učestvuje u istrazi.

„Upoznati smo sa tragičnim incidentom koji se juče dogodio u Kid University povodom smrti deteta. Izražavamo naše najdublje i najiskrenije saučešće porodici i bližnjima deteta u ovom izuzetno teškom trenutku“, navodi se u saopštenju Tennessee’s Department of Human Services.

„Kao opštu meru opreza, apelujemo na sve roditelje, staratelje i pružaoce usluga nege dece da budu posebno oprezni tokom ekstremnih temperatura, da nikada ne ostavljaju dete bez nadzora u vozilu i da uvek dvaput provere vozilo pre izlaska kako bi se uverili da nijedno dete nije ostalo unutra“, dodalo je ministarstvo.

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