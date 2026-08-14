Čovek iz Kalifornije je nedavno doživeo iznenađenje života kada je primio razglednicu staru 26 godina od svojih pokojnih roditelja.

Kada je Bob Šepard, stanovnik Long Biča, otišao da proveri svoju poštu u sredu, 5. avgusta, pronašao je razglednicu koju su mu roditelji poslali sa putovanja u Kopenhagen 2000. godine, piše KABC-TV.

Ova pošiljka sa dugim kašnjenjem, koju je Šepard nazvao „razglednicom sa neba“, vratila je lepe uspomene na njegovu majku Džoan, „društvenu osobu“ koja je preminula pre četiri godine, i njegovog oca Džona, vojnog veterana koji je preminuo dve godine pre svoje supruge.

„Dok smo leteli, videli smo mnogo vode i zelene, zelene zemlje svuda. S ljubavlju, M i T“, pisalo je na kratkoj, ali slatkoj pošiljci.

Šta se dogodilo?

Naravno, i dalje ostaje pitanje šta je razglednici trebalo toliko dugo da stigne do njega.

Sama razglednica nosila je datum iz jula 2000. godine, ali je stvarni poštanski žig bio sa početka ovog meseca.

Kada je Šepard pitao svog poštara, radnik pošte je rekao da je najverovatniji scenario taj da je razglednica „nekako ispala iz kutije“ i završila ispod nekog komada nameštaja decenijama.

„Verovatno su je pronašli tek nedavno i rekli: ’Hej, ovaj čovek i dalje živi na istoj adresi. Hajde da mu je pošaljemo’“, dodao je.

Prelepe uspomene

Razglednica se sada može pridružiti kolekciji dokumenata, fotografija i suvenira koje su njegovi roditelji sakupili tokom svojih putovanja po svetu, uključujući Galapagos, Afriku i Uskršnje ostrvo.

Jednostavno rečeno, dodao je o razglednici: „Ovo je blago!“

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