Roditelji svakodnevno brinu o tome da njihova deca budu zdrava, sigurna i uspešna, ali ponekad zaborave koliko jednostavne reči mogu da utiču na njihovo samopouzdanje. Deci nije uvek potreban savet ili rešenje problema - nekada im je najvažnije da čuju da su voljena, prihvaćena i da mogu da računaju na svoje roditelje.

„Tu sam za tebe, šta god da se desi.“

Ova rečenica detetu daje osećaj sigurnosti i pokazuje mu da ne mora da krije probleme iz straha od osude ili kazne.

„Ponosan/ponosna sam na tebe.“

Važno je pohvaliti trud, upornost i napredak, a ne samo rezultat. Tako dete uči da njegova vrednost ne zavisi od ocene, nagrade ili pobede.

„U redu je da pogrešiš.“

Greške su sastavni deo odrastanja. Kada dete zna da zbog njih neće izgubiti ljubav i podršku roditelja, lakše će pokušavati nove stvari i učiti iz sopstvenih iskustava.

„Verujem ti.“

Pokazivanje poverenja pomaže detetu da razvija samostalnost i odgovornost. Čak i kada roditelj zna da dete još nije spremno za sve, važno je da mu postepeno daje prostor da donosi odluke.

„Volim te baš takvog/takvu kakav/kakva jesi.“

Detetu je potrebno da zna da ljubav nije nagrada za dobro ponašanje. Ovakva rečenica šalje jednostavnu, ali važnu poruku - ono je vredno ljubavi i kada nije savršeno.

Male rečenice mogu imati veliki uticaj. Kada ih dete redovno čuje, one vremenom mogu postati deo njegovog unutrašnjeg glasa i pomoći mu da izgradi zdraviji odnos prema sebi, svojim greškama i drugim ljudima.