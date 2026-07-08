Aligator je napao jedanaestogodišnjeg dečaka koji je sa porodicom doputovao u Floridu iz Pensilvanije, pri čemu je ostao bez šake.

Incident se dogodio 27. juna u kampu ,,Nelson Fish Camp" kod mesta Umatila u okrugu Marion, saopštila je Komisija za zaštitu riba i divljih životinja Floride (FWC) u izjavi dostavljenoj časopisu People u utorak, 7. jula. Agencija je navela da je primila prijavu o maloletniku kojeg je aligator ugrizao za šaku dok je pecao sa obale.

„Žrtva je prevezena u bolnicu kako bi joj bile ukazane mere lečenja zbog zadobijenih povreda. Službenik FWC za sprovođenje zakona usmrtio je aligatora dugog 8 stopa i 7 inča“, potvrdila je komisija.

Dečak, kojeg su članovi porodice identifikovali kao Brodija Terija, u tom trenutku bio je sa svojim ocem, kako prenose WFOR, WKMG i WESH.

Napad

Endru Rejns, rođak porodice, je rekao je za ,,WKMG" da je Brodi tada izvukao ribu i vraćao je u vodu kada ga je aligator iznenada napao.

„Brodijev otac je skočio u vodu na njega i pokušao da mu razdvoji čeljusti“, rekao je Rejns. „Aligator se okrenuo, i upravo je taj pokret na kraju otkinuo Brodijevu šaku.“

Brodi je prošao kroz nekoliko operacija dok su lekari pokušavali da mu spasu desnu šaku, ali su na kraju morali da je amputiraju u predelu ručnog zgloba, rekao je Rejns.

Oporavak

Dečak se trenutno oporavlja kod kuće u Pensilvaniji, nakon što je pušten iz bolnice na Floridi.

„Ova tragična nesreća nije promenila samo Brodijev život, već je stavila i ogroman teret na njegovu porodicu dok se suočavaju sa posledicama“, navedeno je na ,,GoFundMe" stranici pokrenutoj kako bi se porodici pomoglo u plaćanju dečakovih medicinskih troškova.

„Brodijeva strast prema pecanju, bejzbolu i fudbalu oduvek mu je donosila radost, a sada se suočava sa izazovom prilagođavanja novim okolnostima, dok pokušava da zadrži stvari koje voli“, nastavljen je opis humanitarne akcije.

,,GoFundMe" kampanja je do utorka popodne prikupila više od 20.000 dolara.

Redak slučaj

Komisija za zaštitu riba i divljih životinja Floride (FWC) je saopštenju povodom napada koji se dogodio 27. juna navela je da su ozbiljne povrede izazvane napadima aligatora retke. Agencija je preporučila ljudima da održavaju bezbednu udaljenost, da plivaju samo na mestima predviđenim za kupanje tokom dnevne svetlosti i da nikada ne hrane aligatore.

Drugi incident

Incident se dogodio samo dan pre nego što je aligator usmrtio Britani Klark (31), dok je plivala sa prijateljima i svojim dečkom u reci Ikonlokhači na Floridi.

Britanin dečko, Čens Elisun, se mogao čuti kako poziva pomoć nakon što ju je aligator ugrizao, prema audio-snimku poziva hitnoj službi 911 koji je objavila lokalna televizija CBS 12.

„Nekoga je ugrizao aligator. Loše je. Veoma loše“, čuje se kako govori dečko. „Molim vas, požurite.“

Elisun je takođe rekao tokom poziva da je jedna Britanina ruka „visila na koncu“, dok joj je druga bila otkinuta u napadu.

Britani Klark je preminula na putu do bolnice, rekao je Čed Veber iz ,,FWC"-a na konferenciji za novinare 29. juna.

,,FWC" je u saopštenju naveo da su aligator dug oko 4 metra, pronađen na mestu napada, kao i aligator dug 3.81 metara koji se nalazio oko pola milje dalje, „uhvaćeni i usmrćeni“ nakon incidenta.

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