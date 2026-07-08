Kada osmogodišnji Đeno Miler igra košarku ili trči unaokolo sa starijom braćom, teško je zamisliti kakve je sve prepreke već savladao.

Učenik drugog razreda iz Ejvon Lejka u Ohaju preživeo je retko urođeno srčano oboljenje, dve operacije na otvorenom srcu i dva moždana udara, prema podacima Cleveland Clinic. Izazovi su počeli još pre nego što je uopšte došao na svet.

Njegova majka Adrijen Miler seća se trenutka kada je tokom rutinskog pregleda u trudnoći, u 20. nedelji, dobila poražavajuće vesti. Ultrazvuk je pokazao da Đeno ima potpuni srčani blok i hidrops fetalis — ozbiljno stanje koje izaziva nenormalno nakupljanje tečnosti u različitim delovima tela fetusa, što dovodi do jakog oticanja.

Loša prognoza

Lekari su porodici rekli da su Đenove šanse da preživi nakon rođenja bile 10 odsto ili manje.

„Postojala je velika verovatnoća da će preminuti u materici i da će biti mrtvorođen“, rekla je Milerova predstavnicima bolnice. „Pripremili smo se za najgori mogući ishod, ali smo se nadali najboljem.“

Prema medicinskom timu koji je brinuo o Đenu u Dečjoj klinici ,,Cleveland Clinic", njegov broj otkucaja srca bio je približno upola manji od očekivanog za fazu razvoja u kojoj se nalazio. To je predstavljalo ogroman napor za njegovo srce i povećavalo rizik od ozbiljnih komplikacija.

Porođaj

Lekari su pažljivo pratili Milerovu trudnoću sve do 29. nedelje, kada su odlučili da Đeno mora biti rođen carskim rezom.

Nakon rođenja, Đeno je prvih pet meseci života proveo na odeljenju intenzivne nege za novorođenčad, dok su stručnjaci radili na stabilizaciji njegovog stanja. Kada je imao tri meseca, podvrgnut je operaciji ugradnje pejsmejkera koji je pomagao da reguliše rad njegovog srca.

Operacije

Nekoliko meseci kasnije, Đeno se vratio u bolnicu nakon što je razvio srčanu slabost, jer zalistak između gornje i donje leve srčane komore nije pravilno funkcionisao. Njegov medicinski tim kontrolisao je stanje lekovima sve dok nije imao skoro tri godine, kada je podvrgnut prvoj operaciji na otvorenom srcu radi popravke mitralnog zaliska.

Operacija je bila uspešna, ali manje od dve nedelje kasnije Đeno je doživeo prvi moždani udar, nakon čega je ostala slabost na levoj strani njegovog tela.

Godinama kasnije, kada je imao 7 godina, Đeno je podvrgnut drugoj operaciji kako bi se popravio isti zalistak, saopštili su predstavnici bolnice. Hirurzi su u početku očekivali da će morati da ga zamene mehaničkim zaliskom, ali su na kraju uspeli da sačuvaju njegov prirodni zalistak.

Hitan slučaj

A onda, baš kada je izgledalo da se život konačno vraća u normalu, Đeno se suočio sa još jednom hitnom situacijom.

Dok se prošlog juna kupao sa braćom, osmogodišnji dečak je iznenada imao problema sa hodanjem i govorom.

„Tada sam primetio da mu je lice bilo spušteno i da je kao da je sva boja nestala iz njega“, rekao je njegov otac Bo Miler za televiziju WJW, lokalnu podružnicu Foks mreže. „Odmah sam znao da je doživeo moždani udar.“

Lekari su mu brzo dali lekove, a zatim izveli proceduru uklanjanja ugruška odgovornog za moždani udar, prema podacima Klinike Klivlend. Nakon toga, Đeno je započeo govornu, fizičku i radnu terapiju kako bi se oporavio od slabosti desne strane tela i poteškoća sa govorom.

Njegova neurologkinja, dr Kriti Bajana, je istakla da je brza reakcija njegove porodice bila ključna za njegov oporavak.

„Kod moždanog udara vreme znači mozak, jer se izgubi oko 1,9 miliona moždanih ćelija za svaki minut koji prođe“, rekla je Bajana, prema navodima predstavnika bolnice.

Đenov drugi moždani udar izazvao je slabost desne strane tela i uticao na njegov govor, ali se on uspešno oporavio i nastavlja da se bori.

„Iako sam prošao kroz neke teške stvari, samo sam nastavio dalje“, rekao je Đeno. „Suočavanje sa teškim vremenima i njihovo prevazilaženje čini vas mnogo snažnijim i hrabrijim.“

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