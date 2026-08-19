Iako su već neko vreme u modi, mnogi nisu svesni prednosti jednog modela farmeriki u koji se trenutno i najviše isplati uložiti.

Reč je o farmerke sa nogavicama tri-četvrt dužine koje laskaju nogama bolje od ijednog drugog modela jer skreću pažnju na njihov najuži deo, odnosno zglobove.

U kombinaciji sa cipelama sa visokom potpeticom efekat je još bolji, dok će model farmerke sa visokim strukom vizuelno stanjiti celu figuru.

S obzirom na to da nisu potpuno dugačke, idealni su izbor i za prohladne letnje večeri, a kupite li ih sada, možete nastaviti da ih nosite sve do kraja jeseni.

Nastavite ih nositi i tokom zime u kombinaciji sa čizmama koje će ipak malo umanjiti njihov laskavi efekat.

Što se tiče širine njihovih nogavica, izaberite onu koja najbolje ističe vaše prednosti i prekriva mane. Na primer, ženama sa jačim bedrima najbolje će pristajati farmerke sa ravnim nogavicama, dok ćete dojam ženstvenih oblina stvoriti u nešto užem modelu sa nogavicama koje se šire prema dnu.

Na vama je i odabir njihove boje, s čime je gotovo nemoguće pogrešiti jer pravilo da se leti nose svetle, a zimi tamnije farmerke već odavno ne vredi.