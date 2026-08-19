LibI Rome (52) već više od tri godine nema klasičan dom. Zajedno sa suprugom živi na kruzerima, putuje od luke do luke i kaže da nikada nije bila zadovoljnija svojim životom.

Iako ovakav način života na prvi pogled zvuči kao luksuz koji sebi malo ko može da priušti, Amerikanka tvrdi da uz dobru organizaciju, minimalistički način života i rad na daljinu uspevaju da troše oko 2.000 dolara mesečno tokom života na kruzeru.

Provedu 9 meseci na brodu

Njih dvoje već 16 godina žive kao digitalni nomadi. Pre nego što su se preselili na kruzere, godinama su boravili u hotelima širom sveta, a oboje su radili na daljinu.

Ideja da život provedu na moru rodila se nakon njihovog prvog krstarenja. Tada su shvatili da im takav način putovanja mnogo više odgovara nego stalno seljenje iz aviona u hotel, pa iz hotela u sledeći avion.

Kada su se nakon pandemije kruzeri ponovo vratili na more, počeli su da rezervišu jedno putovanje za drugim. Danas uspevaju da povežu krstarenja koja traju osam, pa čak i devet meseci.

Najčešće plove Evropom, između ostalog i zato što njihova ćerka živi u Holandiji. Ponekad između dva krstarenja provedu noć u hotelu, ali često uspevaju da usklade rute tako da gotovo uopšte ne moraju da raspakuju svoje stvari.

Troše oko 2.000 dolara mesečno

Za ovakav način života važna im je i dobra finansijska strategija. Pored prihoda koje ostvaruju radeći na daljinu, proučavali su programe pogodnosti koje nude pojedine kruzerske kompanije, uključujući i nagrade povezane sa kazinima.

LibI tvrdi da su im upravo takvi programi pomogli da značajno smanje troškove putovanja. Prema njihovoj računici, njih dvoje u proseku potroše oko 66 dolara dnevno, odnosno približno 2.000 dolara mesečno. U taj iznos uračunati su smeštaj, hrana, prevoz i zabava.

Nemaju automobil, kuću, klasične kućne poslove ni uobičajene svakodnevne obaveze. Slobodno vreme koriste za istraživanje novih zemalja, ali i za učešće u različitim kreativnim radionicama koje se organizuju na brodu.

Tokom godina upoznali su i druge ljude koji žive na kruzerima tokom cele godine. Sa nekima se sreću na različitim putovanjima, pa su na taj način izgradili i svojevrsnu zajednicu ljudi koji dele sličan način života.

Iako bi mnogima ovakav život zvučao potpuno neobično, LibI i njen suprug za sada ne planiraju da se vrate životu na kopnu.

„Najdraže mi je da budem na brodu i da se redovno budim na različitim mestima“, kaže Libl u videu na TikToku.

Za nju je najveći luksuz upravo to što se svakih nekoliko dana probudi u novoj zemlji, a da pritom ne mora da pakuje kofere, čisti kuću, obavlja svakodnevne kućne.

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