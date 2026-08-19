Istraživanje koje je sprovela jedna stranica za kupovinu kupona pokazalo je da muškarci imaju prilično jasne stavove o ženskoj obući, a neke modele smatraju posebno neprivlačnim.

Na vrhu liste našle su se sandale sa punom petom, koje su muškarci ocenili kao najmanje privlačne. Slede jedne specifične čizme koje liče na patofne, a među obućom koja im se takođe ne dopada našle su se gumene rupičaste papuče, cipele sa platformom i japanke.

Istraživanje, u kojem su učestvovala 2.103 muškarca, pokazalo je i da veliki broj njih obraća pažnju na obuću koju nose njihove partnerke. Čak 79 odsto ispitanika reklo je da primećuje šta njihove devojke ili supruge imaju na nogama.

Istovremeno, 59 odsto muškaraca ocenilo je da njihova partnerka ima loš ukus kada je reč o izboru cipela, dok je samo 41 odsto smatralo da ima dobar ukus.

Ipak, većina ispitanika smatra da obuća može da utiče na privlačnost. Čak 93 odsto muškaraca reklo je da bi ženu smatrali privlačnijom ukoliko nosi cipele koje im se dopadaju.

Dakle, prema ovom istraživanju, izbor obuće nije nevažan detalj - muškarci ga, izgleda, primećuju mnogo više nego što bi mnoge žene očekivale.