U razmaku od samo sedam dana prijavljena su tri zasebna napada aligatora u centralnoj Floridi, od kojih je jedan imao smrtonosan ishod.

Komisija za zaštitu ribe i divljih životinja Floride (FWC) saopštila je da je žena u nedelju, 28. juna, plivala sa prijateljima u reci Ikonlokahači kada ju je napao aligator.

Iako je neidentifikovana žena hitno prevezena u bolnicu, kasnije je podlegla povredama, navodi ,,FWC" u saopštenju dostavljenom magazinu People, uz napomenu da je istraga i dalje u toku.

Napadi

Još jedan napad dogodio se u subotu, 28. juna, kada je maloletnika za ruku ugrizao aligator dok je pecao sa obale u ribarskom kampu Nelson Fiš Kemp u okrugu Merion.

Po dolasku na lice mesta, službenik je uspeo da uhvati aligatora dugog oko 2,4 metra, dok je dete zbog zadobijenih povreda prevezeno u bolnicu.

Ova dva incidenta dogodila su se samo nekoliko dana nakon što je 21. juna jedan muškarac napadnut pošto je došao u kontakt sa aligatorom tokom boravka na reci Rejnbou u okrugu Merion, saopštila je Komisija za zaštitu ribe i divljih životinja Floride (FWC).

Srećom, muškarac je preživeo napad i u međuvremenu je otpušten iz bolnice.

Kraj opasnosti

Agencija je dodala da je angažovani hvatač problematičnih aligatora uspeo da pronađe i ukloni životinju iz tog područja.

,,FWC" ističe da su teške povrede izazvane napadima aligatora na Floridi retke i savetuje stanovnicima i posetiocima da budu oprezni ukoliko se nađu u blizini ovih životinja ili u vodi i pored nje.

Među preporukama su održavanje bezbedne udaljenosti od aligatora, kupanje isključivo u zonama koje su predviđene za to tokom dana, kao i da se aligatori nikada ne hrane.

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