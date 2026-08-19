Od sada pa sve do 10. decembra 2026. godine, prema astrologu Ejmi Demjue, četiri horoskopska znaka očekuju snažne karmičke lekcije.

Saturn, planeta koju astrologija povezuje sa karmom, odgovornošću i posledicama, trenutno je retrogradan, pa bi neke osobe mogle da se suoče sa posledicama svojih postupaka.

Astrolog Ejmi Dimir tvrdi da će oni koji su nekoga prevarili, povredili ili se ponašali loše sada morati da se suoče sa posledicama. S druge strane, za one koji su se trudili da budu bolji ljudi ovo bi mogao da bude period nagrada.

Rak

Rakovima bi karma mogla da pokuca na vrata i to u oba oblika, kao nagrada ili kao posledica ranijih postupaka.

Saturn se u astrologiji povezuje sa odgovornošću, pa njegov retrogradni hod navodno tera ljude da se suoče sa onim što su uradili.

Do 10. decembra Rakovi bi zato mogli da dobiju upravo ono što su svojim postupcima zaslužili. Ako su prethodnih meseci ulagali trud u sebe, radili na svojim greškama i pokušavali da postanu bolja verzija sebe, taj trud sada bi mogao da se isplati.

Ali ako su pravili pogrešne izbore ili se nisu prema drugima ponašali najbolje, naredni period mogao bi da bude nešto zahtevniji.

Vaga

Vage bi trebalo dobro da razmisle o tome kako su se ponašale prema drugim ljudima.

Tokom Saturnove retrogradnosti nema mnogo prostora za izbegavanje odgovornosti. Umesto prebacivanja krivice na druge, Vage će morati da pogledaju svoje postupke i priznaju sopstveni deo odgovornosti.

To bi za njih moglo da bude posebno važno jer vole mir i često pokušavaju da udovolje drugima. Iako ta osobina uglavnom dolazi iz dobre namere, Saturn ih sada, prema astrolozima, podseća da ne moraju uvek da stavljaju tuđe potrebe ispred svojih.

Posle 10. decembra, kada Saturn krene direktno, Vage bi mogle jasnije da sagledaju svoje odluke i posledice koje su one imale.

Ovan

Ovnovima je Saturn posebno važan jer je trenutno retrogradan upravo u njihovom znaku, pa nije čudo što se upravo njih svrstava među one koji će najjače osetiti njegove lekcije.

Do 10. decembra mogu da očekuju rezultate svega što su prethodno ulagali, bilo da su to nagrade ili posledice.

Ako su naporno radili, naročito kada je reč o karijeri, trud bi konačno mogao da počne da daje rezultate. Astrolog Ejmi smatra da bi neki Ovnovi mogli da dobiju veliko priznanje za svoj rad, unapređenje ili čak značajno povećanje plate.

Dakle, za one koji su prethodnih meseci vredno radili, ovo bi mogao da bude veoma lep period.

Jarac

Jarčevima bi ovaj period mogao da bude posebno intenzivan jer je Saturn njihova vladajuća planeta.

Ako su radili na sebi, trud bi prema astrološkom tumačenju sada mogao da bude nagrađen. Međutim, oni koji su povredili druge ili izbegavali odgovornost mogli bi da osete posledice svojih postupaka mnogo snažnije.

Saturnova retrogradnost kod Jarčeva se povezuje sa domom i porodicom. Zbog toga bi nerazrešeni porodični problemi mogli ponovo da isplivaju na površinu, ističe astrolog Ejmi za portal "Your Tango".

Neke teme mogu čak da vode poreklo iz detinjstva, ali upravo zato ovaj period može biti prilika da se stare stvari konačno razreše i ostave iza sebe.

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