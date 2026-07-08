Teški dani prolaze za tri horoskopska znaka nakon što Venera pređe u Devicu 9. jula 2026. godine.

Venera u Devici donosi osećaj velikog olakšanja.

Za one koji su postali izuzetno frustrirani i izgubili nadu, ljubav u četvrtak donosi preokret. Ova vrsta ljubavi nije ograničena samo na romantične odnose. Više se odnosi na ljubav prema sebi i svom okruženju.

Za ove astrološke znakove ljubav pobeđuje sve, što znači da bi tokom ovog tranzita mogli doživeti svojevrsno prosvetljenje. Problemi se povlače, ostavljajući ih na mnogo boljem i srećnijem mestu.

Škorpija

Imate veoma dobre šanse za emocionalno isceljenje kada Venera u četvrtak pređe iz Lava u Devicu. Tokom ovog tranzita osećaćete se dovoljno dobro u sopstvenoj koži da ćete odlučiti da poteškoćama mora doći kraj. Jednostavno više niste spremni da ih trpite.

Kada shvatite da ste upravo vi ti koji dopuštate problemima da vam besplatno žive u mislima, možda ćete osetiti određenu ljutnju zbog izgubljenog vremena. Ipak, ne želite više da trošite vreme razmišljajući o žaljenjima.

Uložili ste trud i zato konačno stavljate tačku na svoje teškoće. Vreme je za promene, a srećom, energija Device je tu da vam pomogne. Venera jača vaše samopoštovanje, a 9. jula svi putevi vode ka isceljenju i boljem zdravlju.

Jarac

Bićete potpuno sigurni da stvari više ne mogu da se nastave onako kako su išle do sada. Nešto ozbiljno nije u redu i od četvrtka više nećete biti spremni da tolerišete takvu situaciju.

Kada Venera uđe u Devicu, moći ćete jasno da prepoznate odakle potiču teški periodi u vašem životu. Pošto ćete veoma detaljno istražiti situaciju, pronaći ćete problem i ukloniti ga, Jarče. Aktivno birate da poboljšate svoj život.

Nemate nimalo strpljenja da nastavite sa sistemom ili planom koji više ne funkcioniše za vas. Imate previše samopoštovanja da biste se tome prepustili, i upravo zato uspevate da se izdignete iznad teških perioda. Odlično urađeno!

Ribe

Glavni razlog zbog kojeg ste zapali u težak period jeste to što ste prihvatili nešto što nema mesto u vašem životu. Negde usput zaboravili ste da kažete „ne“. Popustili ste i sada se suočavate sa posledicama.

Ali to se menja kada Venera u četvrtak pređe u Devicu. Tokom ovog tranzita reći „ne“ neće biti samo lako, već i neophodno. To je nešto što radite kako biste ponovo vratili svoj život na pravi put. Kažete „ne“ — i to zaista znači „ne“. Svaka čast!

Ovaj postupak vraća vam nadu, a kada se ona vrati, sve ponovo počinje da dolazi na svoje mesto, Ribe. Sada možete da se izdignete iznad svega i ponovo pronađete mir. Život je dobar i vi to znate. Samo nastavite tako, savetuje Your Tango.

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