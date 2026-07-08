Čarls Spenser je podelio do sada neobjavljenu fotografiju njih dvoje iz 1966. godine samo nekoliko dana nakon datuma kada bi njegova starija sestra, princeza Dajana, napunila 65 godina. Tada bi Dajana imala 5 godina, a Čarls nešto više od godinu dana.

Na fotografiji koju je Spenser objavio 7. jula, on sedi na ljuljašci, dok se Dajana drži za konstrukciju pored njega.

„Letnji trenutak, pre 60 godina“, napisao je Spenser u opisu fotografije, prenosi InStyle.

Spenser često deli do sada neobjavljene fotografije svoje pokojne sestre, koja je poginula u saobraćajnoj nesreći u Parizu 31. avgusta 1997. godine, kada je imala samo 36 godina. Spenser takođe živi na Altorpu, porodičnom imanju porodice Spenser, i često posećuje njen grob tamo, nazivajući ga „oazom mira“.

Spenserov nećak, princ Hari, se trenutno nalazi u Ujedinjenom Kraljevstvu, a kruže glasine da bi vojvoda od Saseksa mogao da odseda na Altorpu. Dodatne spekulacije podgrejala je mogućnost da bi sa sobom mogao da povede svoju decu, princa Arčija (7) i princezu Lilibet (5), kako bi prvi put posetili poslednje počivalište svoje bake Dajane.

Harijeva supruga, Megan Markl, je bila tamo samo jednom ranije — 2022. godine, povodom 25. godišnjice Dajanine smrti.

Hari je poslednji put boravio na Altorpu 2024. godine, kada se vratio u Ujedinjeno Kraljevstvo zbog sahrane svog ujaka, lorda Roberta Felouza.

Sahrana

Na Dajaninoj sahrani, Spenser je čuveno održao oproštajni govor za svoju sestru. U jednoj epizodi podkasta „Rosebud“ kraljevskog biografa Gajlsa Brendreta, ispričao je da je, dok je leteo iz Kejptauna u Južnoj Africi (gde je tada živeo) ka Ujedinjenom Kraljevstvu nakon njene smrti, imao „veoma ljubaznu stjuardesu koja mi je pomogla, jer sam bio potpuno slomljen“.

Spenser je pokušavao da pronađe pravu osobu koja bi održala oproštajni govor za njegovu voljenu sestru, a nakon što je sleteo na londonski aerodrom Hitrou, pozvao je majku i rekao:

„Ne mogu da zamislim ko će održati govor. I imam užasan osećaj da ću to morati da budem ja.“

Ona mu je odgovorila:

„Pa, bićeš ti. Tvoje sestre i ja smo tako odlučile.“

Spenser pored Dajane ima još dve starije sestre, Saru i Džejn.

Godišnjica smrti

Spenser je tokom gotovo 29 godina od Dajanine smrti govorio o bolu zbog gubitka sestre, za koju je rekao da je „uvek bila veoma zaštitnički nastrojena“ prema njemu, naročito tokom njihovog detinjstva.

Spenser je tokom gostovanja u epizodi emisije „Loose Women“ 2025. godine rekao da je Dajanina smrt bila „kao amputacija“.

„Odrastate sa tim ljudima, oni su vaša krv i meso, sa vama su zauvek, a onda ih više nema“, nastavio je on.

Dodao je: „Godinama nakon Dajanine smrti bih pomislio: 'Moram da je pozovem i kažem joj nešto', jer smo delili isti smisao za humor. A onda shvatite, naravno, da se to više nikada neće dogoditi.“

„To je zaista izuzetno snažan bol“, dodao je on.

Govoreći o Sari i Džejn, Spenser je rekao: „One su dosta starije od mene, tako da više nemam nikoga sa kim mogu da podelim svoje detinjstvo, a to je veliki gubitak koji nikada zaista ne možete da nadoknadite.“



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