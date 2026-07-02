Dve osobe su privedene u sredu popodne nakon što su se popele na vrh njujorškog Empajer stejt bildinga, gde su razvile transparent sa mirovnom porukom, a zatim se, na visini od gotovo 460 metara iznad grada, zagrlile i počele da se ljube.

Muškarac i žena, obučeni u tamnu odeću i sa maskama na licu, razvili su zastavu sa natpisom: „Kada moć ljubavi pobedi ljubav prema moći, svet će upoznati mir.“

U jednom posebno nadrealnom trenutku, muškarac je kleknuo na jedno koleno i, po svemu sudeći, zaprosio svoju partnerku. Njih dvoje su se zagrlili i poljubili dok je iznad njih kružio helikopter televizije ,,NBC New York".

Hapšenje

Nakon toga su se spustili na nivo ulice, gde su ih pripadnici policije priveli, saopštila je portparolka Policijske uprave Njujorka Delani Kempner.

Policija je identifikovala penjače kao Anđelinu Nikolau i Ivana Kuznjecova, prenosi NBC News.

Prema rečima portparola njujorške policije, protiv njih su podignute optužbe za teško krivično delo provale, dovođenje drugih u opasnost bezobzirnim ponašanjem i oštećenje tuđe imovine, kao i prekršajne prijave zbog posedovanja provalničkog alata, neovlašćenog diranja tuđe imovine, neovlašćenog ulaska na posed i narušavanja javnog reda i mira.

Za sada nije poznato kako su se njih dvoje popeli na vrh zgrade, jedne od najpoznatijih turističkih atrakcija u Njujorku. Par se popeo na oko 60 metara visok toranj na vrhu nebodera visokog oko 380 metara, koji je šesta najviša zgrada u Sjedinjenim Američkim Državama.

Prema navodima policije, Anđelina Nikolau i Ivan Kuznjecov nisu povređeni.

U saopštenju portparola Empajer stejt bildinga navedeno je da je „neovlašćeni incident u zgradi rešen zahvaljujući konstruktivnoj i efikasnoj saradnji sa Policijskom upravom Njujorka“.

„Ni u jednom trenutku nisu bili ugroženi stanari, posetioci niti gosti vidikovca Empajer stejt bildinga“, dodao je portparol. „Treba naglasiti da vidikovac na vrhu ‘najpoznatije zgrade na svetu’, u samom centru Njujorka, predstavlja praktično mesto za nezaboravne bračne prosidbe.“

Reakcije

Snimci mobilnim telefonima, koje su napravili prolaznici, zabeležili su zbunjenost na licu mesta dok je par stajao u blizini vrha tornja. Na snimku komunikacije kontrole letenja, koji je pregledao ,,NBC News", čuje se kako neidentifikovana osoba pita: „Šta se to tamo dešava?“

„Neki genijalci su se popeli na sam vrh Empajer stejt bildinga, na vrh tornja“, kaže jedna osoba.

Druga odgovara: „Zar nije malo previše vruće za tako nešto?“

Incident se dogodio u trenutku kada se Njujork suočava sa toplotnim talasom i velikim prilivom posetilaca zbog utakmica Svetskog prvenstva i prazničnog vikenda povodom Dana nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, 4. jula.

Grad se takođe priprema za mogućnost da se venčanje pop zvezde Tejlor Svift i igrača američkog fudbala Trevisa Kelsija održi u Medison Skver Gardenu.

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