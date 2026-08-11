Iako je poslednja volja Ajvi Rodni, koja je preminula u 93. godini, bila da bude sahranjena, porodica je ostala u šoku kada je saznala da ju je pogrebno preduzeće greškom kremiralo. Kako tvrde, dodatno ih je pogodilo to što im prethodno nisu dopustili da poslednji put vide njeno telo, uz objašnjenje da nije odevena. Porodica smatra da su im tako pokušali zatajiti šta se dogodilo.

”Majku smo izgubili dvaput. Izgubili smo je smrću, a potom smo izgubili i njeno telo. Zbog ovoga što se dogodilo, nemamo priliku dostojno se oprostiti od majke, onako kako bi i ona htela“, otkrila je Kristin, jedna od jedanaestero dece pokojnice iz Njujorka, za CBS News.

Nisu joj dopustili da vidi telo

Ćerka Ramona rekla je da je posumnjala da nešto nije u redu kad je nedelju dana nakon majčine smrti pokušala da vidi njeno telo, ali joj to nisu dopustili. ”Posetila sam pogrebno preduzeće i zatražila da poslednji put vidim majku. Rekli su mi da nije odevena i da je ne mogu videti“, ispričala je.

Aktivista za građanska prava Kevin Mekol, koji je organizovao konferenciju za novinare, zatražio je hitno zatvaranje pogrebnog preduzeća i državnu istragu. ”Nijedno pogrebno preduzeće ne bi se smelo tako nazivati ako porodici ne pruža dostojanstvo i poštovanje, a ovoj porodici su to oduzeli. Tražimo da se ova firma odmah zatvori. Država mora sprovesti istragu”, rekao je.

Poslednja volja pokojnice bila je jasno navedena u smrtovnici koja je bila overena kod advokata. Kopiju je imalo i pogrebno preduzeće i zato porodica tvrdi da nema opravdanja za ovakav čin.

Pogrebno preduzeće posluje 97 godina

Iz njujorškog pogrebnog preduzeća J. Foster Phillips Funeral Home izvinili su se rečima: ”Naše misli su sa porodicom pogođenu ovom situacijom. Duboko nam je žao zbog bola koji smo im prouzrokovali i predani smo tome da im u ovom izuzetno teškom periodu pružimo podršku punu brige, saosećanja i poštovanja.“

Dodali su da posluju već 97 godina te da su porodično pogrebno preduzeće kojem zajednica veruje jer su oduvek bili predani tome da se prema svakoj osobi odnose s dostojanstvom i poštovanjem uz najviše standarde usluge.

Porodica pokojnice najavila je da će majčin pepeo preneti u njeno rodno mesto kako bi, koliko god mogu, ispoštovali njenu poslednju volju.

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