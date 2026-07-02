Boranija često važi za jelo koje mnogi izbegavaju, ali iskusni kuvari tvrde da uz nekoliko trikova može postati jedno od omiljenih porodičnih jela. U jednoj kafani u Šapcu u boraniju dodaju sastojak zbog kojeg nije ni žilava ni raskuvana, već taman mekana i puna ukusa.

Jedna kašika domaće pavlake ili malo mleka dodati pred kraj kuvanja mogu potpuno promeniti ukus jela, jer povezuju sos i čine ga bogatijim. Važnu ulogu ima i zaprška od brašna, masti i slatke paprike, koja boraniji daje gustinu i prepoznatljivu boju.

Stručnjaci upozoravaju i na dve česte greške, dodavanje previše vode i prerano soljenje. Boranija ne bi trebalo da pliva u tečnosti, već da se kuva u manjoj količini vode koja se po potrebi postepeno doliva. So se dodaje tek pred kraj kuvanja kako bi mahune ostale mekane i sočne.

Za još bolji ukus preporučuje se da se boranija kuva sa mesom i lukom na tihoj vatri, a neki domaćini u šerpu dodaju i ceo oguljen krompir, koji upija višak gorčine i daje jelu blaži i puniji ukus.