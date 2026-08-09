Žena je više od 20 godina živela život koji su određivali rokovi, stres i posao. Posao je vremenom počeo da zauzima veći deo njenog života, a to joj se smučilo.

Sa 55 godina odlučila je da kaže dosta i napravi najveću promenu u karijeri i životu.

Ne želim više ovako da živim

Godinama je Šeron imala siguran korporativni posao i radnu nedelju od oko 40 sati. Spolja je sve možda delovalo stabilno, ali se ona iznutra osećala iscrpljeno i nezadovoljno.

Posao ju je sve više udaljavao od onoga što joj je bilo važno. Nije imala dovoljno vremena za sebe, svoje zdravlje, a posebno ne za roditelje koji su kako su godine prolazile počeli da joj budu sve potrebniji.

Tada je počela da razmišlja o pitanju koje joj je promenilo život: „Da li želim ovako da živim narednih deset ili dvadeset godina?“. Odgovor je bio jasan – ne.

Sa 55 godina odlučila je da počne ispočetka

Napustiti siguran posao nije bilo lako. Šeron je imala 55 godina, nije imala iskustva u finansijama i znala je da mnogi ljudi smatraju da je u tim godinama prekasno za veliku promenu karijere.

Ipak, strah od nepoznatog bio je manji od straha da će još godinama živeti životom koji je više nije ispunjavao.

Odlučila je da se oproba u potpuno novoj oblasti - onlajn knjigovodstvu. Učila je nove programe i veštine, oslanjala se na iskustvo koje je stekla tokom života i polako gradila sopstveni mali biznis.

Nije bilo jednostavno. Počinjala je praktično od nule, ali ovog puta je imala nešto što joj je ranije nedostajalo, a to je sloboda da sama odlučuje kako će izgledati njen radni dan.

Ljudi su joj govorili da je prekasno

Kada neko u 55. godini napusti sigurnu karijeru i odluči da pokrene nešto potpuno novo, razumljivo je da se pojave sumnje.

Neki ljudi iz njenog okruženja smatrali su da je to previše rizično i da je mnogo teže započeti novi posao u njenim godinama nego da je to ranije uradila.

Šeron, međutim, nije dozvolila da joj tuđa očekivanja i mišljenja odrede budućnost. Umesto toga, iskoristila je ono što je već imala - životno iskustvo, upornost i spremnost da uči.

Danas radi samo šest sati nedeljno

Rezultat je nadmašio njena očekivanja. Šeron je uspela da izgradi uspešan posao virtuelnog knjigovodstva i relativno brzo dođe do klijenata.

Još važnije, uspela je da nadoknadi prihode koje je ranije imala, ali uz ogromnu razliku: umesto 40 sati nedeljno, danas radi oko šest sati.

Za nju najveća nagrada ipak nije novac. "Najveća nagrada je vreme", rekla je Šeron za "YouTube" kanal "The Stay at Home Bookkeeper".

Konačno ima vremena za ono što joj je važno

Nakon godina provedenih pod pritiskom rokova, Šeron danas može da bude uz svoje roditelje, više brine o sopstvenom zdravlju i ima vremena da jednostavno predahne.

Više ne mora da bira između posla i ljudi koje voli.

Njena priča je dokaz da novi početak ne mora da bude sa 20 ili 30 godina. Ponekad je upravo životno iskustvo ono što čoveku daje dovoljno hrabrosti da konačno izabere sebe.

Za Šeron 55. godina nije označila kraj karijere. Bila je početak mirnijeg, slobodnijeg i mnogo lepšeg poglavlja života.

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