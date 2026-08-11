Piletina koja je nekoliko dana stajala u frižideru može da poprimi mirise drugih namirnica. To ne mora automatski da znači da se pokvarila, naročito ako je sve vreme bila pravilno čuvana. Pre pripreme, neprijatan miris možete pokušati da ublažite jednostavnim trikom za koji su vam potrebni samo voda i malo sirćeta.

Najpre proverite da li je piletina sveža

Pre nego što pokušate da uklonite neprijatan miris, dobro pregledajte piletinu i pomirišite je. Sveže meso nema jak niti neprijatan miris, a njegova površina ne bi trebalo da bude lepljiva ili sluzava.

Obratite pažnju i na način na koji je piletina čuvana, kao i na to koliko dugo se nalazila u frižideru. Ukoliko ima veoma jak i neprijatan miris, promenjenu teksturu ili druge znake kvarenja, nemojte pokušavati da je sačuvate. Najsigurnije je da takvo meso bacite.

Voda i sirće mogu pomoći u uklanjanju neprijatnog mirisa

Ako je piletina i dalje sveža i ispravna za upotrebu, ali je tokom boravka u frižideru poprimila miris druge hrane, možete pokušati da ga ublažite jednostavnim postupkom. Stavite meso u posudu sa hladnom vodom i dodajte malu količinu sirćeta. Nakon toga ostavite piletinu kratko u rastvoru, a zatim je dobro isperite hladnom vodom pre pripreme.

Sirće ne može da učini pokvarenu piletinu bezbednom

Važno je napraviti razliku između piletine koja je tokom čuvanja samo poprimila miris druge hrane i mesa koje već pokazuje znake kvarenja. Sirće eventualno može da ublaži neprijatan miris, ali ne može pokvarenu piletinu učiniti bezbednom za konzumiranje.

Zato se nemojte oslanjati samo na ovaj trik. Ako piletina ima jak i neprijatan miris, sluzavu ili lepljivu površinu, neuobičajenu boju ili je predugo bila u frižideru, nemojte rizikovati. Najbezbednije je da takvo meso bacite.

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