Popularni glumac meksičkih telenovela Fernando Kolunga decenijama uspeva da privatni život drži daleko od očiju javnosti.

Fernando Kolunga je godinama važio za jednog od najvećih latino zavodnika, a publika širom sveta pamti ga po ulogama u hit telenovelama Esmeralda, La usurpadora i Nunca te olvidaré. Mnoge žene u Srbiji ga i danas pamte kao čuvenog Hozea Armanda iz Esmeralde.

Iako popularnost meksičkih sapunica poslednjih godina nije kao nekada, glumac koji je u martu napunio 60 godina i dalje je aktivan. Ono što se nije promenilo jeste njegova odluka da privatni život čuva samo za sebe.

Međutim, upravo ta misterioznost godinama podgreva razne priče i nagađanja. Na početku karijere kružile su glasine o njegovoj seksualnosti, a kasnije se sve češće pričalo o njegovoj vezi sa glumicom Blanca Soto.

Prema navodima stranih medija, Fernando i Blanca navodno su zajedno već skoro 15 godina, a pojedini izvori tvrde da su se venčali još 2012. godine.

Dodatnu pažnju javnosti izazvale su informacije od pre dve godine da je par navodno dobio i sina. Ipak, Kolunga nikada nije javno potvrdio te navode, niti je želeo da govori o detetu.

U jednom od retkih intervjua, koji je dao prošle godine tokom promocije serije Amanecer, ipak se dotakao porodice, ali veoma oprezno.

„Mislim da je porodica važna za svakoga. Svaki osmeh, zagrljaj i trenutak koji propustite sa najbližima nešto je što nikada ne možete vratiti“, rekao je glumac.

Na kraju je dodao da smatra da mu je život na tom polju bio naklonjen i da mu je podario „lepu porodicu“.

Ipak, fanovi i dalje čekaju odgovor na pitanje koje godinama intrigira javnost da li legendarni Hoze Armando zaista ima sina ili je to samo još jedna priča iz sveta telenovela.