Glumica Kejt Bekinsejl obrisala je sve objave sa svog profila na Instagramu nakon što se suočila s nizom komentara na račun svog izgleda.

Korisnici društvenih mreža nagađali su da je za njenu mršavost zaslužan lek Ozempik ili upotreba droga, što je glumica demantovala pre nego što je uklonila sadržaj.

Ima zdravstveno stanje koje utiče na varenje

Glumica je odlučila direktno odgovoriti na optužbe. U objavama na Instagramu podelila je neke od poruka koje je primila i objasnila da njen izgled nije tema za nagađanja, pogotovo jer niko ne može znati s čime se ona privatno suočava. Istakla je da se već 16 godina bori sa sindromom aktivacije mastocita - MCAS. Reč je o zdravstvenom stanju koje joj, kako je pojasnila, uzrokuje ozbiljne probavne tegobe i otežava ishranu.

Umrli joj majka i očuh

No, zdravstveni problemi nisu jedini uzrok njene promene. Bekinsejl je prošla kroz izuzetno težak period obeležen ličnim gubicima. Njena majka, glumica Džudi Loi, preminula je od raka u julu 2025. godine. Kejt ju je opisala kao svoju najbližu prijateljicu i kompas svog života.

Samo godinu i po ranije, u januaru 2024., preminuo je i njen očuh, reditelj Roj Batersbi, od posledica moždanog udara i raka. "U kratkom vremenu izgubila sam gotovo celu porodicu, osim svoje dragocene kćeri", poručila je glumica. Dodala je da su tuga i zdravstveni problemi snažno uticali na njeno telo.

Dobijala je odvratne komentare

Bekinsejl je otkrila da se neprestano suočava s komentarima o svom telu. Prema njenim rečima, gotovo svaka objava izazove poruke u kojima je korisnici nazivaju "odvratnom" i "anoreksičnom" ili je optužuju za korišćenje droga.

Takvi komentari posebno su je pogodili jer su stigli u trenutku kada je pokušala otvoreno govoriti o svojim zdravstvenim problemima. Jedan od korisnika direktno ju je upitao želi li se ugojiti, na šta je kratko i jasno odgovorila: "Da, jako." Tim je odgovorom htela prekinuti nagađanja da namerno mršavi.

Povukla se s društvenih mreža

Nakon niza uvredljivih komentara, Bekinsejl je povukla drastičan potez i u potpunosti izbrisala sadržaj sa svog profila na Instagramu. Njen profil sada je prazan, što su pratioci odmah primetili. Glumica je dala naslutiti da bi se, ako nastavi koristiti društvenu mrežu, mogla posvetiti nečem jednostavnijem, poput preporuka knjiga. Odluka dolazi nakon godina u kojima je njen izgled bio predmet javnih rasprava.

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