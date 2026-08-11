Postoji jednostavan trik koji može pomoći da ćevapi budu mekani i sočni. Na svakih 500 grama mlevenog mesa dodajte jednu kašiku dobro ohlađene gazirane mineralne vode.

Važno je da voda bude ledena, kao i da meso ostane hladno tokom pripreme. Mineralna voda unosi dodatnu vlagu u smesu, što može doprineti tome da ćevapi nakon pečenja budu mekši i sočniji.

Ipak, sa količinom vode ne treba preterivati. Cilj je da meso dobije dovoljno vlage kako se tokom pečenja ne bi osušilo, a ne da smesa postane previše tečna.

Kako pripremiti meso za sočne ćevape

Za ukusne i sočne ćevape važno je odabrati meso sa dovoljno masnoće i voditi računa da tokom pripreme ostane hladno.

Koristite mleveno meso sa umerenim procentom masnoće. Na svakih 500 grama mesa dodajte jednu kašiku ledene gazirane mineralne vode. Po želji možete dodati beli luk, mlevenu papriku i biber kako biste obogatili ukus.

Meso mesite rukama nekoliko minuta, tek toliko da se svi sastojci dobro sjedine. Nije potrebno dugo mesiti jer se meso tada zagreva, a masnoća počinje da se razmazuje kroz smesu.

Kada je smesa pripremljena, oblikujte ćevape mokrim rukama i ostavite ih u frižideru najmanje dva sata. Ako imate vremena, još bolje je da odstoje preko noći.

Hladno meso se lakše oblikuje, a ćevapi će bolje zadržati svoj oblik kada ih stavite na zagrejan roštilj.

Ćevape nemojte često okretati tokom pečenja. Sačekajte da se sa jedne strane lepo zapeku i da počnu sami da se odvajaju od rešetke, a zatim ih okrenite i nastavite sa pečenjem.

Važno je i da ih ne pritiskate lopaticom. Na taj način iz mesa istiskujete sokove i povećavate mogućnost da ćevapi postanu suvi.

Najbolje je da ih pustite da se peku bez stalnog pritiskanja i bockanja. Tako će zadržati više sokova i ostati ukusniji i sočniji.

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