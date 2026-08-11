Opra Vinfri se retko pojavljuje u javnosti sa svojim partnerom sa kojim je u vezi četiri decenije, Stedmanom Grejamom.

Voditeljka (72) se ponovo sastala sa svojim saradnicima iz njene hit emisije ,,The Oprah Winfrey Show", uoči 40. godišnjice ove emisije, tokom događaja na Nejvi Pijeru u Čikagu tokom vikenda, prenosi People.

Vinfrijevoj se pridružio Grejam (75) dok je slavila u restoranu kuvara Arta Smita, ,,Reunion", a par je pozirao pored Smita i velikog tanjira pržene piletine. Fotografiju je podelila televizijska producentkinja Džil Van Lokeren, koja je radila kao viši supervizorski producent u emisiji ,,The Oprah Winfrey Show", navodi se na njenom profilu na mreži Linkedin.

„Petnaestogodišnjica okupljanja za 'The Oprah Winfrey Show' . Pojavio se gost iznenađenja iz najboljeg segmenta 1. Noć ispunjena ljubavlju i čistom radosti. Večno zahvalna @oprah. + gostovanje @thechefartsmith u njegovom fantastičnom restoranu @reunionnavypier bilo je posebno zadovoljstvo! Volimo našeg Taja što je sve organizovao“, napisala je Van Lokeren u opisu niza fotografija sa događaja.

Grejam, koji radi kao izvršni direktor sopstvene konsultantske firme za menadžment i marketing, je izgledao elegantno u crnom odelu i beloj košulji, dok je Vinfrijeva nosila odgovarajući krem sako i pantalone sa tankim prugama.

„Ne mogu da verujem da će sledećeg meseca, 8. septembra, biti tačno 40 godina otkako smo prvi put pokrenuli 'The Oprah Winfrey Show'. Hvala vam što ste bili najbolji tim ikada“, izjavila je Vinfrijeva u svom govoru objavljenom na Instagramu. U video-snimcima se takođe moglo videti kako Vinfrijeva grli svoje bivše saradnike i drži tanjir pržene piletine zajedno sa Grejamom i Smitom, uzvikujući u kameru: „Art’s Fried Chicken".

Ljubav van reflektora

Iako je Vinfrijeva u vezi sa Grejamom još od 1986. godine, iste godine kada je debitovao njen šou, ovaj par (koji nije u braku) je izabrao da svoju vezu drži dalje od svetlosti reflektora.

Poslednje zajedničko javno pojavljivanje Vinfri i Stedmana bilo je na svečanom otvaranju studija Tajlera Perija u oktobru 2019. godine — pre skoro sedam godina, navodi magazin Hello!.

Prvi susret i veridba

Njih dvoje su se prvi put upoznali na dobrotvornom događaju 1986. godine i sprijateljili se pre nego što su počeli da se zabavljaju kasnije te godine.

Iako su se verili 1992. godine, raskinuli su veridibu godinu dana kasnije, a Vinfrijeva je razlog objasnila u svom esejističkom tekstu za časopis O, The Oprah Magazine 2020. godine.

„Shvatila sam da zapravo ne želim brak. Želela sam da me zaprosi“, napisala je ona.

„Želela sam da znam da smatra da sam vredna toga da budem njegova gospođa, ali nisam želela žrtve, kompromise i svakodnevnu posvećenost koja je potrebna da bi brak funkcionisao“, dodala je.

Ne kaje se

Vinfrijeva je izjavila da se ne kaje zbog odluke da se ne uda i da nema decu, izjavivši za magazinu ,,People" 2019. godine da je shvatila „dubinu odgovornosti i žrtve koja je zapravo potrebna da bi se bila majka“.

Zvezda je izjavila da učenice i bivše učenice akademije ,,Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls" — južnoafričke internatske škole koju je otvorila 2007. godine i koja će se zatvoriti nakon 2027. godine — smatra svojim „ćerkama“, opisujući ih kao svoju „najveću i najdubiju radost“.

„Volim decu kada mogu stvarno da razgovaraju sa mnom i kažu u čemu je problem. Ovako je imanje dece trebalo da se ispolji za mene“, izjavila je ona ranije za magazin ,,People".

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