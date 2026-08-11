Precizan ,,nail art" u poslednje vreme je veoma popularan, a društvene mreže preplavljene su čistim linijama i nežnim verzijama francuskog manikira.
Zato je ,,micro french" jedan od najpopularnijih izbora ovog leta. Monohromatski detalji, tanke linije i sveže boje poput narandžaste i maslinastozelene preuzimaju primat. Zamislite ga kao sofisticiraniju verziju klasičnog francuskog manikira. Umesto širokog i upadljivog vrha, dobija se nežna, tanka linija na samoj ivici nokta.
Kako postići mikro francuski manikir?
Počnite sa klasičnom roze bazom. Birajte nežne nijanse, poluprovidne teksture koje su idealne za ceo nokat i pružaju prirodan izgled koji pristaje svakom tenu. Nakon nanošenja, ostavite je nekoliko minuta da se dobro osuši.
Ono što je najvažnije i što treba da zapamtite, jeste da je priprema ključna. Pre nego što počnete sa francuskim manikirom, namestite ruku kako treba. Oslonite ruku kojom lakirate na sto, a prste na kojima radite držite što mirnije.
Zvuči jednostavno, ali upravo je to najvažnije za preciznu i čistu liniju. Uz pomoć tanke četkice i laka iscrtajte oblik vrha nokta, ali nemojte pokušavati da ga nacrtate iz jednog poteza.
Stručnjaci savetuju da najpre stavite malu tačku na sredinu vrha nokta, zatim po jednu sa obe strane i povežite ih. Ova tehnika pomaže da linija bude simetrična i sprečava da jedna strana bude viša ili šira od druge.
Kako odabrati baznu boju za mikro francuski manikir?
Ako imate svetliji ten, preporučuju se ružičaste nijanse hladnijeg podtona koje su uglavnom odličan izbor. Srednjem i maslinastom tenu pristaju topli tonovi breskve, neutralne nijanse i ružičasto-bež tonovi, dok je za tamniji ten bogatija karamel nijansa posebno laskava, prenosi Elle.
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