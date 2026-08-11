Počnite sa klasičnom roze bazom. Birajte nežne nijanse, poluprovidne teksture koje su idealne za ceo nokat i pružaju prirodan izgled koji pristaje svakom tenu. Nakon nanošenja, ostavite je nekoliko minuta da se dobro osuši.

Ono što je najvažnije i što treba da zapamtite, jeste da je priprema ključna. Pre nego što počnete sa francuskim manikirom, namestite ruku kako treba. Oslonite ruku kojom lakirate na sto, a prste na kojima radite držite što mirnije.

Zvuči jednostavno, ali upravo je to najvažnije za preciznu i čistu liniju. Uz pomoć tanke četkice i laka iscrtajte oblik vrha nokta, ali nemojte pokušavati da ga nacrtate iz jednog poteza.

Stručnjaci savetuju da najpre stavite malu tačku na sredinu vrha nokta, zatim po jednu sa obe strane i povežite ih. Ova tehnika pomaže da linija bude simetrična i sprečava da jedna strana bude viša ili šira od druge.