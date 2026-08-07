Hiljade gledalaca na aplikaciji TikTok je bilo ubeđeno da je Aleksis Mekbrajd napravila grešku od 50 dolara (oko 5.000 dinara). Ova ljubiteljka kupovine u radnjama polovne robe ponosno je pokazala zlatni prsten sa žigom „14KP”, ali su komentari jedan za drugim tvrdili da ta oznaka znači da je komad samo pozlaćen i da vredi daleko manje nego što je verovala.

Umesto da se raspravlja sa strancima na internetu, Mekbrajdova je odlučila da postoji samo jedan način da reši tu raspravu. U narednom video-snimku na aplikaciji TikTok, ušla je u istu radnju za otkup zlata u kojoj je i ranije prodavala nakit i zamolila procenitelja da oceni prsten. Nekoliko minuta kasnije, ponudio joj je 392 dolara (oko 40.000 dinara), pretvarajući njenu kupovinu iz radnje polovne robe u profit od skoro 350 dolara (oko 35.600 dinara).
 
„Morala sam da dokažem tvrdnju”, kaže Mekbrajdova za magazin People. „Ljudi su mi govorili da to nije čisto četrnaestokaratno zlato i da je samo pozlaćeno.”

Video-snimak je zabeležio neizvesnost u realnom vremenu. Nakon što je pregledao prsten, kupac je izneo svoju ponudu, izbrojao gotovinu i uručio Mekbrajdovoj 392 dolara, potvrdivši da je prsten zaista od čistog zlata. Kada je uračunala i više od 50 dolara zarađenih od samog video-snimka na aplikaciji TikTok, kao i poklon karticu od 10 dolara koju je dobila prilikom kupovine prstena, već impresivan ulov iz radnje polovne robe postao je još isplativiji.
 

Nije joj prvi put

Mekbrajdova kaže da joj pronalaženje plemenitih metala tokom kupovine polovne robe nije novost. Pre nego što je otkrila ovaj prsten, već je pronašla nekoliko zlatnih komada, uključujući i četrnaestokaratni lančić sa radom riblje kosti koji je kupila za samo 5 dolara i odlučila da zadrži.

Takođe je ranije prodala privezak od belog zlata istom kupcu, koga planira ponovo da poseti nakon što je nedavno pronašla još dva zlatna prstena u drugoj radnji polovne robe.

„On ne želi pažnju, ali mi daje dobar procenat”, kaže ona o kupcu zlata za gotovinu.

Greška

Iako su mnogi gledaoci pretpostavili da žig „KP” znači da je prsten pozlaćen, Mekbrajdova je naučila da to zapravo znači „Karat Plumb” — oznaku koja ukazuje na preciznije merenje čistoće zlata u poređenju sa standardnim žigom „K”. Nesporazum je, kako kaže, verovatno naveo nebrojene kupce da previde ovaj komad pre nego što ga je ona pronašla.

„Toliko ljudi je zaobišlo ovaj prsten”, kaže ona. „Čak i čovek sa lupom koji je tražio zlato pored mene, samo zato što nije znao šta znači ’KP’.”

Prsten

Ovo iskustvo je za Mekbrajdovu potvrdilo važnost toga da se uspore koraci i pažljivo pregleda svaki komad nakita pre nego što se otpiše. Ona dodaje da se zlato često ističe zbog svog bogatog sjaja, otpornosti na tamnjenje i primetne težine, ali da najsitniji detalji mogu biti podjednako važni.

„Proveravam sve žigove”, objašnjava ona. „Ponekad su žigovi mikroskopski sitni i zahtevaju juvelirsku lupu da bi se natpis uvećao.”
 
Kada pogleda unazad, kaže da su tragovi sve vreme bili tu. Prsten je težio oko 5,5 grama, nije imao znakove tamnjenja niti krzanja i odlikovao se matiranom zlatnom završnicom koja joj je privukla pažnju onog trenutka kada ga je primetila u vitrini.

Nikad kraj iznenađenjima

Ova kupovina polovne robe donela je i još jedno iznenađenje. Mekbrajdova je za 1 dolar kupila nešto za šta je u početku verovala da je zlatni privezak u obliku šišarke, da bi tek kod kuće otkrila da je to zapravo prava šišarka prekrivena slojem zlata. Uprkos tome, kroz smeh kaže da je i dalje ostala u plusu.

„Ovaj prsten je koštao 50 dolara”, kaže Mekbrajdova. „To je i dalje profit od skoro 350 dolara.”

 
 
 
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