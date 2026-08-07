Nije joj prvi put
Mekbrajdova kaže da joj pronalaženje plemenitih metala tokom kupovine polovne robe nije novost. Pre nego što je otkrila ovaj prsten, već je pronašla nekoliko zlatnih komada, uključujući i četrnaestokaratni lančić sa radom riblje kosti koji je kupila za samo 5 dolara i odlučila da zadrži.
Takođe je ranije prodala privezak od belog zlata istom kupcu, koga planira ponovo da poseti nakon što je nedavno pronašla još dva zlatna prstena u drugoj radnji polovne robe.
„On ne želi pažnju, ali mi daje dobar procenat”, kaže ona o kupcu zlata za gotovinu.
Greška
Iako su mnogi gledaoci pretpostavili da žig „KP” znači da je prsten pozlaćen, Mekbrajdova je naučila da to zapravo znači „Karat Plumb” — oznaku koja ukazuje na preciznije merenje čistoće zlata u poređenju sa standardnim žigom „K”. Nesporazum je, kako kaže, verovatno naveo nebrojene kupce da previde ovaj komad pre nego što ga je ona pronašla.
„Toliko ljudi je zaobišlo ovaj prsten”, kaže ona. „Čak i čovek sa lupom koji je tražio zlato pored mene, samo zato što nije znao šta znači ’KP’.”
Ovo iskustvo je za Mekbrajdovu potvrdilo važnost toga da se uspore koraci i pažljivo pregleda svaki komad nakita pre nego što se otpiše. Ona dodaje da se zlato često ističe zbog svog bogatog sjaja, otpornosti na tamnjenje i primetne težine, ali da najsitniji detalji mogu biti podjednako važni.
Nikad kraj iznenađenjima
Ova kupovina polovne robe donela je i još jedno iznenađenje. Mekbrajdova je za 1 dolar kupila nešto za šta je u početku verovala da je zlatni privezak u obliku šišarke, da bi tek kod kuće otkrila da je to zapravo prava šišarka prekrivena slojem zlata. Uprkos tome, kroz smeh kaže da je i dalje ostala u plusu.
„Ovaj prsten je koštao 50 dolara”, kaže Mekbrajdova. „To je i dalje profit od skoro 350 dolara.”
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