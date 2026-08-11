Ovo je definitivno godina En Hatavej.

Glumica s toliko filmova, od "Đavo nosi Pradu 2" pa do "Odiseje", svakog meseca putuje na nove premijere svojih projekata, a svaki je uspešniji od onog prošlog. I pritom je trudna.

Tako jedna od najomiljenijih holivudskih zvezda, nakon hvaljene uloge u Nolanovoj "Odiseji", na rasporedu ima novi film – "The End of Oak Street", a promociju je već započela pojavljivanjem na crvenom tepihu u Burbanku u Kaliforniji.

Glumica se na premijeri pojavila u neobičnoj kombinaciji; iako je zasijala i pokazala svoj trudnički stomačić, korisnici na društvenim mrežama ipak su se odlučili biti dežurni modni kritičari.

Hatavej (43) i u svojoj trećoj trudnoći izgleda sjajno. Na sebi je pak spojila na prvu nespojive komade. Njena odevna kombinacija sastojala se od svetloplavog satenskog topa s dramatičnom crvenom podstavom i dugim šlepom, ispod kojeg je nosila samo obične, široke pantalone. Prednji deo topa pak je bio kraći pa je tako otkrio njen trudnički stomačić.

Na X-u su se našli brojni komentatori koji nisu bili zadovoljni njenim modnim izdanjem, pa su tako pisali: "Trudnoća je prekrasna, ali ovo je greška njenog stiliste", "Ona izgleda sjajno, ali ovaj autfit je promašaj", "Ona je prekrasna trudnica, ali je kombinacija totalni haos", "Volela bih da ovo nisam videla".

Ipak, bilo je i onih koji su stali u odbranu glumice: "Odjednom su svi modni stručnjaci. Izgleda srećno, pustite ženu na miru", "Samo ona može ovako dobro izneti ovu kombinaciju", "Zaboravili ste da ne izgledaju sve žene isto kad su trudne", "Izgleda sjajno".

Hatavej svoje treće dete čeka sa suprugom Adamom Šulmanom, s kojim se venčala 2012. godine. Trudnoću je objavila u junu videom na Instagramu.

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