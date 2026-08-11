Starinski pasulj bez zaprške može biti gust, kremast i lepo rumen i bez brašna i teške zaprške.

Tajna se krije u nekoliko jednostavnih trikova, a jedan sastojak posebno doprinosi prepoznatljivom domaćem ukusu i lepoj boji zbog koje će se tanjir isprazniti do poslednje kašike.

Ako vam se pasulj nekada učinio previše redak ili bled, nema potrebe da sledeći put dodajete brašno. Uz pravilnu količinu vode, dovoljno dugo kuvanje i jedan mali dodatak, možete dobiti mnogo lepšu i kremastiju teksturu.

Za gust pasulj važniji su način i dužina kuvanja nego zaprška

Kod pripreme gustog pasulja najveći problem nije izostanak zaprške, već prevelika količina vode i nedovoljno dugo kuvanje. Voda bi trebalo da prekrije pasulj za otprilike tri centimetra, a tokom kuvanja je po potrebi dodajte u manjim količinama.

Kada pasulj omekša, sklonite poklopac i ostavite ga da lagano krčka još oko petnaest minuta. Na taj način će višak tečnosti ispariti, dok će se ukus dodatno pojačati, a pasulj dobiti gušću i kremastiju strukturu.

Jedan sastojak daje mu onu lepu rumenu boju

Tajni dodatak za lepšu boju i puniji ukus jeste paradajz pire. Na 500 grama pasulja dovoljno je dodati oko 30 grama, odnosno jednu punu kašiku.

Dodajte ga omekšalom luku i kratko propržite, a zatim smesu ubacite u šerpu kada pasulj već počne da omekšava. Paradajz pire će pasulju dati privlačnu rumenu boju, blagu slatkoću i bogatiji ukus.

Ipak, važno je napomenuti da paradajz pire sam po sebi neće zgusnuti pasulj na način na koji to čini brašno. Za gustu i kremastu teksturu zaslužni su dobro raskuvano zrno i pravilno isparavanje viška vode.

Starinski pasulj bez zaprške, recept koji uvek uspeva

Sastojci za oko šest tanjira

500 g belog pasulja

200 g crnog luka

100 g šargarepe

30 g paradajz pirea

10 g slatke mlevene paprik

30 ml ulja

2 lista lovora

So i biber po ukusu

Oko 1,5 l vode

Pasulj uveče potopite u hladnu vodu i ostavite ga da odstoji oko osam sati. Sutradan prospite vodu u kojoj je stajao, nalijte novu i pustite da provri. Kuvajte ga oko deset minuta, a zatim procedite.

Pasulj ponovo vratite u šerpu, dodajte oko 1,5 l tople vode i lovorov list. Kuvajte na tihoj vatri između 60 i 90 minuta, odnosno dok zrna ne počnu da omekšavaju.

U međuvremenu sitno iseckajte luk i šargarepu, pa ih pržite na ulju oko deset minuta. Kada luk omekša i dobije zlatnu boju, dodajte paradajz pire i kratko ga zagrejte zajedno sa povrćem.

Sklonite posudu sa vatre, umešajte slatku mlevenu papriku, a zatim sve dodajte u šerpu sa pasuljem. Začinite solju i biberom po ukusu i nastavite da kuvate još oko 20 minuta, dok pasulj ne postane gust, mekan i kremast.

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