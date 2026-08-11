Ako pokušavate da pratite telesnu težinu, možda ste primetili da vaga ujutru pokazuje jedno, a nekoliko sati kasnije sasvim drugo. Razlika ne znači da ste se tokom dana naglo ugojili. Telesna masa prirodno oscilira, između ostalog zbog hrane i tekčnosti koje unosimo te sadržaja probavnog sistema.

Zato je kod praćenja težine važnije vagati se u jednakim uslovima nego pridavati preveliku važnost svakom pojedinačnom broju.

Najbolje vreme je ujutru

Ako želite što uporedivije rezultate, najbolje je stati na vagu ujutru nakon odlaska u WC, a pre doručka i prvog pića. Dobro je vagati se bez odeće ili svaki put u približno istoj laganoj odeći.

Razlog je jednostavan. U tom trenutku još niste pojeli ni popili ništa što bi trenutno povećalo broj na vagi, a nakon noći i odlaska u WC uslovi su iz dana u dan sličniji.

Važna je i sama vaga. Trebala bi stajati na istoj ravnoj i tvrdoj podlozi, a vaganje na tepihu može dati manje pouzdane rezultate.

Zašto uveče možemo težiti više?

Sve što tokom dana pojedemo i popijemo ima svoju masu, a na broj na vagi utiču i zadržavanje vode te pražnjenje creva i mokraćne bešike.

Obrok bogat solju ili ugljenim hidratima takođe može privremeno povećati količinu vode koju telo zadržava. Zbog toga broj na vagi može porasti iako se količina telesne masti nije značajno promenila.

Upravo zato nema puno smisla upoređivati, primera radi, težinu izmerenu u ponedeljak ujutru s onom izmerenom u četvrtak nakon večere.

Treba li se vagati svaki dan?

Ne postoji učestalost koja će odgovarati baš svima. Ako želite detaljno pratiti promene, svakodnevno vaganje u jednakim uslovima može vam dati više podataka, ali tada je korisnije posmatrati prosek i trend tokom vremena nego analizirati svaki dnevni pomak.

Istraživanja su pokazala povezanost redovnog samostalnog vaganja s uspešnijim upravljanjem telesnom težinom. Sistemski pregled 22 rada zaključio je da je vaganje dnevno ili nedeljno verovatno povezano s boljim rezultatima kontrole težine.

Ipak, samo vaganje nije čarobna metoda za mršavljenje. Metaanaliza randomiziranih istraživanja pokazala je da nema dovoljno dokaza da je samostalno vaganje kao jedina intervencija učinkovito, dok može biti koristan deo šireg programa promene životnih navika. Istraživači pritom nisu pronašli značajnu razliku između programa koji su uključivali svakodnevno i onih koji su uključivali nedeljno vaganje.

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