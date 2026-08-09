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Nije mogao da živi bez nje: Mužu stalo srce 88 minuta nakon smrti supruge

Preminuli u istom danu.

Autor:  Vesna Vukadinović
09.08.2026.10:55
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Nije mogao da živi bez nje: Mužu stalo srce 88 minuta nakon smrti supruge
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Venčali su se davne 1946. godine. Bili su u braku 65 godina i nisu mogli da zamisle život jedno bez drugog. Zato njihova unuka veruje da je njen deka umro od slomljenog srca. 

Videćemo se uskoro

Posle teške i duge bolesti, 87-ogodišnja Mardžori Lendis je preminula, a samo 88 minuta kasnije njen 89-ogodišnji suprug Džejms je dobio srčani udar i takođe preminuo.

„Volim te. Proveli smo toliko lepih godina zajedno. Videćemo se uskoro“, bile su poslednje reči koje je Džejms uputio svojoj supruzi koja je bila na samrti, rekla je njihova unuka Erin za „Hafington post“.

Stručnjaci kažu da fenomen u kojem ljudi umiru ubrzo nakon bračnog partnera nije neobičan. Otkriveno je da šok zbog gubitka voljene osobe može izazvati fizičke promene koje ožalošćenog stavljaju u opasnu situaciju. Dr Derek Konoli, kardiolog Gradske bolnice u Birmingemu, kaže da postoji “ sindrom slomljenog srca ” i da se obično dešava 48 sati nakon gubitka voljene osobe. “Češće se dešava starijim ženama koje izgube muževe, ali se može dogoditi i muževima, kao i roditeljima koji izgube dete,” rekao je doktor Konoli

Simptomi slomljenog srca

Prvi simptomi slomljenog srca su bol u ruci i grudima, vrtoglavica i plitko disanje, što znači da su slični klasičnim simptomima srčanog udara. Međutim, bližim ispitivanjem, skener je pokazao da pacijenti nemaju naslage holesterola kakve su vidljive kod običnog srčanog udara.

“Šok i stres otpuštaju velike količine hormona, poput adrenalina. To steže mišiće zidova arterija i u neke delove srca ne dolazi krv“, rekao je dr Konoli za „Dejli mejl“.

Studija koja je urađena na „Imperijal koledžu“ u Velikoj Britaniji pokazala je da je oko dva odsto od svih infarkta u toj zemlji posledica sindroma slomljenog srca. Ukoliko se simptomi na vreme primete, osoba dobija lekove koji će sprečiti uticaj adrenalina na arterije i situacija se može popraviti za nedelju dana.

Uglavnom se dešava ženama

Studije pokazuju da u prvoj godini nakon gubitka supružnika, partner ima 67 odsto veći rizik da dobije srčani udar. Tokom perioda žalosti, ključni hormoni u kombinaciji sa drugim hemikalijama imaju razoran efekat na srce. Zaključeno je da su u najvećem riziku žene u menopauzi koje čine 89,8 odsto svih smrtnih slučajeva koji su nastupili kao posledica slomljenog srca. Doktori smatraju da je razlog to što ženski polni hormoni utiču na otpuštanje većih količina hormona stresa, nego što je slučaj kod muškaraca.

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