Mnogi od nas vole slane grickalice i slanu hranu. Ali kako znati da li jedete previše soli? Ili, možda, premalo? Kada je reč o soli, sasvim je moguće da unosite pogrešnu količinu.

„Sve je pitanje ravnoteže“, objašnjava dr. Lela Aleman, specijalistkinja dermatologije, flebologije, proktologije i nutricionističke medicine sa sopstvenom ordinacijom u Hagenu u Nemačkoj za Vogue. “Za razliku od šećera, koji definitivno ne smete jesti previše, unos soli ne samo da može da bude previše visok, već zapravo i previše nizak.” Koja je onda idealna količina soli? I, šta se događa ako jedete ili previše ili premalo? Čitajte dalje kako biste saznali.

Esencijalni mineral

Kuhinjska so sastoji se uglavnom od natrijum hlorida (NaCl) i glavni je izvor i natrijuma i hlorida u ishrani. Prema informacijama Nemačkog nutricionističkog društva i FDA, natrijum i hlorid neophodni su za određene telesne funkcije kao što su održavanje ravnoteže tečnosti u ćelijama i regulacija krvnog pritiska. ,,Premalo soli može dovesti do umora i problema sa cirkulacijom, pa čak i izazvati otpornost na insulin i povećati masnoće u krvi, tj. holesterol i trigliceride,” kaže Alemanova. „Osobe sa već postojećim srčanim bolestima i dijabetesom posebno su osetljive na ovo i stoga bi trebale da paze da ne jedu premalo soli.“

Određeni lekovi takođe mogu dovesti do izbacivanja više soli iz tela, što može dovesti do povećane potrebe. Isto važi i ako se bavite sportovima visokih performansi poput trčanja na duge staze . Međutim, većina nas jede previše soli, a ne premalo.

Koliko soli treba jesti dnevno?

FDA preporučuje da jedemo oko 2300 mg soli dnevno – dakle, otprilike količinu jedne male kašičice.

Međutim, većina Amerikanaca jede oko 3400 mg soli dnevno, a muškarci obično jedu više soli od žena. Zanimljivo je da so koju posipamo po hrani zapravo čini samo delić ukupnog unosa soli. Prema informacijama koje nudi FDA, većina soli se konzumira putem prerađene hrane i grickalica kupljenih u prodavnicama, kao i hrane koja se jede van kuće poput pizze, supa i hamburgera. Naravno, lukava stvar je u tome što “često čak ni ne osećate koliko je ta hrana zapravo slana, jer sadrži toliko šećera da je ukus soli prikriven”, primećuje Ahlemann.

Šta se događa ako jedete previše soli?

Previše soli povećava krvni pritisak i povećava rizik od razvoja visokog krvnog pritisla, napominju stručnjaci iz ,,John Hopkins Medicine". Budući da je visoki krvni pritisak jedan od najvažnijih uzroka rizika za kardiovaskularne bolesti, povećana konzumacija soli takođe indirektno povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti. Srećom, obično možete prilično lako da procenite da li jedete previše soli.

Četiri znaka da jedete previše soli

1. Otečeno lice, nadutost i zadržavanje vode

Jeste li se ikada probudili sa otečenim licem jutro nakon što ste jeli napolju? ,,To se može dogoditi, na primer, kada jedete sushi uveče: soja sos koji ide uz njega je izuzetno slan, što može dovesti do toga da se ujutru probudite sa naduvenim licem i natečenim prstima,” objašnjava Alemanova: “ Ovo je tipičan efekat zadržavanja vode koji se javlja zbog velike potrošnje soli.”

2. Jaka žeđ

Ako ste stalno jako žedni, to može značiti da konzumirate previše soli. ,,Telo pokušava da kompenzuje povećanu koncentraciju natrijuma jednostavno zahtevajući više vode da razredi so. To dovodi do izvlačenja vode iz ćelija kako bi ponovo razredila krv i uzrokuje dehidraciju i veliku žeđ,” kaže Alemanova i nastavlja: “Ako više pijete, to pomaže desalinizaciji tela, jer se so izlučuje putem bubrega, a time i putem urina.”

3. Pojačani nagon za mokrenjem

Sekundarni i neprijatni simptom jedenja previše soli? Česti odlasci u wc. „Naravno, ako iznenada počnete da pijete puno vode kako biste nadoknadili povećani sadržaj natrijuma u krvi i tako naterali svoje bubrege da izlučuju više natrijuma, prirodno ćete morati češće da mokrite“, napominje Ahlemann. Ovo možda zvuči korisno, ali stručnjakinja naglašava da pri svakom mokrenju osim soli gubite i druge elektrolite. “Češće pijenje i posledično mokrenje mogu da poremete ravnotežu elektrolita. Dakle, umesto da pokušavate da nadoknadite višak soli pijenjem više vode, bolje je da uopšte ne jedete previše soli.”

4. Brzo gojenje

Iako so nema kalorija, ipak može dovesti do pojave brzog gojenja. Kako? ,,Ako se osećate kao da ste preko noći dobili pet kilograma, možete pretpostaviti da se radi o zadržavanju vode. Telo pokušava da nadoknadi povećan nivo soli — kao što je već spomenuto — pokušavajući da razredi krv. Da bi krv razredila, ona najpre mora da upije vodu i da je zadrži ”, objašnjava Ahlemann. Na kraju, telo postupno izlučuje vodu, što smanjuje pojavu viška kilograma. „Ali privremeno zadržavanje vode uzrokuje brzo povećanje težine“, kaže Alemanova. „U zavisnosti od toga koliko dobro bubrezi rade, slom može da potraje nekoliko dana.“

Kako jesti manje soli

,,Ako jedete prirodnu hranu, tj. ne gotova jela, verovatnoća da ćete konzumirati previše soli znatno je smanjena”, kaže Alemanova. ,,Vrlo je malo verovatno da ćete sami kod kuće pojesti onoliko soli koliko biste uneli kroz hranu koju jedete napolju ili ako naručite pizzu.” Slično tome, FDA preporučuje smanjenje konzumacije prerađene hrane i umesto toga uključivanje više celovite hrane poput povrća i voća u vašu ishranu.

Takođe možete pokušati da začinite hranu začinima, biljem i prehrambenim kvascem umesto soli. Ako smatrate da je vaša hrana previše bljutava sa manje soli, možete da pokušate da se polako odviknete od soli postupnim smanjivanjem količine soli koja se koristi pri kuvanju i začinjavanju. Iznenadićete se koliko brzo se vaše čulo ukusa ponovo kalibrira.

Još jedna važna napomena: kada kupujete so, proverite da li je obogaćena jodom, elementom u tragovima koji je takođe neophodan za razvoj mozga i zdravlje štitne žlezde, ali ga prirodno nema u mnogim namirnicama koje se uobičajeno jedu.

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