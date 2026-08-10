Dug brak ne znači nužno da nestaje ljubav, ali s vremenom može da se izgubi ono uzbuđenje koje je postojalo na početku. Upravo zbog toga neke žene, čak i kada su zadovoljne svojim brakom, počinju da osećaju da im nešto nedostaje.

Psiholog, profesor Erik Anderson sa Univerziteta u Vinčesteru objašnjava da je jedan od najpredvidljivijih delova svake dugotrajne veze upravo promena u intimnosti.

„Najpredvidljivija stvar u vezi jeste da će, što ona duže traje, kvalitet i učestalost intimnosti između partnera opadati“, rekao je Anderson.

Neće razvod, ali hoće ljubavnika

Anderson je glavni naučni savetnik platforme "Ešli Medison", namenjene ljudima koji su u braku, ali imaju ljubavne afere. U jednom istraživanju koje su sproveli Anderson i njegovi saradnici učestvovalo je 100 udatih žena od 25 do 45 godina. Rezultati su pokazali da je 67 odsto njih kao glavni razlog za razmišljanje o prevari navelo nedostatak strasti i intimnosti.

Žene, prema rezultatima istraživanja, nisu nužno želele da napuste svoje muževe. Naprotiv, mnoge su želele više pažnje, romantike i osećaj da su i dalje poželjne.

Anderson je istakao: „Bile su izričite u tome da ne traže novog muža. Mnoge su čak otvoreno govorile koliko vole svoje muževe i opisivale ih na pozitivan način.“

Zašto udate žene ulaze u afere?

Ovim pitanjem bavio se i stručnjak za veze i autor Čarls Dž. Orlando. On se svojevremeno uključio u tim, kako bi iz prve ruke pokušao da shvati zbog čega žene u braku traže ljubavnika.

Razgovarao je sa tri žene, a njihove priče imale su nešto zajedničko: nedostatak strasti i pažnje, pa to očekuju da im pruži ljubavnik.

Kada je jednu od njih pitao zbog čega i dalje ostaje sa mužem, njen odgovor bio je jednostavan: „Volim ga.“

Orlando je objasnio da se problem često pojavljuje kada muškarac, nakon što osvoji partnerku, prestane da ulaže isti trud kao na početku veze.

„Kada muškarac počne da izlazi sa ženom, ulaže mnogo truda i osvaja je. Kada ona postane njegova, taj trud prestaje, ali ona i dalje žudi za njim. Želi da bude željena, zavedena i da oseća povezanost“, rekao je Orlando.

Prema njegovim rečima, mnogi parovi dobro počnu vezu, ali nisu spremni za trud i ulaganje koje je potrebno da bi odnos ostao kvalitetan i godinama kasnije.

„Brak ne zahteva samo ‘rad’, već svesni trud i ulaganje jedno u drugo“, naglasio je Orlando.

Ljubav i strast nisu isto

Stručnjaci podsećaju da ljubav, pažnja, intimnost i strast nisu iste stvari. Činjenica da osoba voli svog partnera ne znači automatski da dobija sve što joj je potrebno u emotivnom i intimnom smislu. Upravo tu, prema pomenutim istraživanjima i mišljenjima stručnjaka, može nastati problem koji neki muškarci i žene ne rešavaju sa svojim supružnicima, već traže sve to što im nedostaje u braku sa nekim trećim.

Jedno istraživanje iz 2023. godine, pokazalo je da gotovo polovina udatih žena i oko 60 odsto oženjenih muškaraca tokom braka ima vanbračnu aferu!

Ipak, brojke same po sebi ne objašnjavaju složenost odnosa. Nedostatak komunikacije, pažnje i bliskosti može se pojaviti i u vezama u kojima između partnera i dalje postoji snažna ljubav. To žene koje varaju očekuju da im pruži ljubavnik.

Zato je, prema stručnjacima, važno da partneri ne dozvole da se njihov odnos pretvori u puku rutinu, prenosi portal "Your Tango".

Jer moguće je nekoga voleti i istovremeno osećati da vam nedostaje nežnost, uzbuđenje, pažnja ili osećaj da ste i dalje poželjni, kaže stručnjak koji se bavio ovim istraživanjem.

Treba imati u vidu da je istraživanje obuhvatilo samo 100 žena i da zaključak ne može da se odnosi na sve žene koje su u braku. Većina osoba koje zaista vole svog partnera neće ga varati i ponižavati zbog onoga što im nedostaje u braku, već će sa njim iskreno razgovarati i pokušati da problem reši. Jer ljubav podrazumeva i poštovanje, vernost i spremnost da se partneri za svoj odnos bore zajedno.

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