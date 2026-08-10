Olga i njena svekrva Ana nikada nisu bile naročito bliske. Nisu se svađale, ali nisu ni imale onaj topao odnos o kojem mnoge snahe maštaju. Ana je bila ćutljiva, povučena i nije umela lako da pokaže emocije.

Olga joj je donosila namirnice, pomagala po kući i radila sve što je smatrala normalnim, ali je u sebi često mislila da je Ana hladna i da joj zapravo nikada nije bila posebno draga.

A onda su došli poslednji dani.

Dok je ležala u bolnici, Ana je prvi put počela otvorenije da razgovara s njom. Držala ju je za ruku, govorila joj da je dobra žena i na kraju je zamolila nešto što je Olgi tada delovalo potpuno besmisleno.

Dala joj je staro vuneno ćebe.

„Samo mi obećaj da ga nećeš baciti“, rekla joj je.

Olga nije pitala zašto. Obećala je.

Muž je hteo da ga baci

Posle sahrane sređivali su Anin stan. Kada je njen muž Igor ugledao staro, izbledelo i pohabano ćebe, odmah je rekao da nema potrebe da ga nose kući.

„Šta će nam ovo? Baci.“

Olga se setila poslednjeg obećanja koje je dala svekrvi i samo ga je sklonila u ormar.

Tu je ostalo skoro godinu dana.

Sve dok jednog hladnog dana nije odlučila da ga izvadi jer se njenoj ćerki Maši spavalo pod nečim toplijim.

Dok je tresla ćebe od prašine, pod prstima je napipala nešto tvrdo.

U prvi mah je pomislila da je u pitanju dugme ili neki deo postave. Međutim, jedan šav izgledao je kao da je naknadno ručno zašiven.

Pozvala je muža.

Pažljivo su rasparali deo tkanine i unutra pronašli mali metalni ključ umotan u papir.

Na papiriću su bili naziv banke i broj sefa.

Tada im je postalo jasno da Ana nije bez razloga rekla da ćebe ne smeju da bace.

Ono što su našli u banci potpuno ih je zateklo

U banci su saznali da je sef bio na Anino ime, ali je nakon njene smrti pristup ostavljen upravo Olgi.

U njemu ih je čekala koverta sa pismom.

Ana je napisala da je godinama štedela za unuku Mašu. Odvajala je deo penzije, prodavala svoje ručne radove i skupljala koliko je mogla.

Nije želela nikome da priča o tome, niti da se meša u njihov život.

U pismu je napisala i da joj je žao što je često delovala hladno.

Jednostavno, nije znala drugačije.

„Bože, koliko sam se ogrešila o tu ženu“

Olga je tada prvi put shvatila koliko je pogrešno gledala na svekrvu.

Godinama je primećivala ono što Ana nije govorila, nije pitala i nije pokazivala, a nije videla ono što je radila u tišini.

Sve ono što je do tada smatrala škrtarenjem i zatvorenošću imalo je sasvim drugo značenje.

Novac koji je Ana ostavila pomogao je porodici, ali Olgi to više nije bilo najvažnije.

Najviše ju je pogodilo saznanje da je žena za koju je mislila da je hladna zapravo godinama mislila na njih.

Od tog dana staro ćebe više nije bilo staro ćebe.

Postalo je poslednja poruka jedne žene koja nije umela da govori „volim te“, ali je to, očigledno, pokazivala na svoj način.

A Olga je, kako kaže, samo uspela da izgovori:

„Bože, koliko sam se ogrešila o tu ženu.“