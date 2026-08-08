Tik pre nego što je izgovorila „da”, verenički prsten Abi Klark skliznuo je s njenog prsta i naizgled nestao.

U sredini njenog venčanja na plaži sa sadašnjim suprugom Tonijem Klarkom, mladu, 32, napala je pčela. Dok je pokušavala da je odmeri i odagna, verenički prsten je poleteo s njenog prsta i pao u pesak kod St. Brelade’s Bay Hotel-a u Džerziju na Kanalskim ostrvima.

„Venčavali smo se na prednjem travnjaku, odmah iznad plaže. Tik pre nego što je Abi sišla, matičar joj je rekao da stavi verenički prsten na drugu ruku za trenutak kada budemo razmenjivali prstenje,” rekao je Toni za SWNS.

„Onda su tokom ceremonije pčele stalno smetale, letelice su joj oko lica,” nastavio je. „Mora da im se svideo njen parfem.”

Abi je objasnila da je prsten „odleteo” nakon što joj se pčela približila licu. Kaže da u prvom trenutku nije znala šta da radi. „Nadala sam se da je u bašti, ali sam znala da je od jačine kojom sam zamahnula da oteram pčelu prsten sigurno odleteo daleko, pa sam sugerisala gostima da je verovatno pao dole na plažu,” rekla je. „Bila sam potpuno slomljena što prsten nije mogao da se pronađe i očajnički sam želela da nastavim potragu nakon što se ceremonija završila, ali sam znala da moram da nastavim naš dan venčanja i proslavim sa porodicom i najbližim prijateljima,” objasnila je Abi.

Potraga

Prema navodima medija, oko 15 gostiju je skočilo sa svojih mesta da pomogne u potrazi za Abinim prstenom — ali nažalost, nisu uspeli da ga pronađu. Umesto toga, Toni je predložio da njih dvoje nastave bez prstena.

„Toom razgovora i tokom celog dana, pričala bih o izgubljenom prstenu, ali sam pokušavala da to potisnem jer nisam želela da pokvarim naš dan venčanja — za koji smo tako naporno štedeli više od dve i po godine,” rekla je Abi.

Međutim, mnogi gosti na venčanju su predložili da pozovu lokalnog detektoristu metala, Stiva Endruza, da dođe i pokuša da pronađe prsten. Stiv je došao pravo na plažu i na kraju pronašao prsten za 10 minuta.

Sreća