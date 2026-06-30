Depresija pogađa stotine miliona ljudi širom sveta, a rešenja koja se nude najčešće se vrte oko istih tema: psihoterapije, lekova i strukturisanih treninga.
Međutim, za poslednju opciju retko se opredeljujemo. Sama pomisao na odlazak u teretanu, praćenje programa i postavljanje fitnes ciljeva može delovati nedostižno - naročito onda kada se osećate loše. Ali studija objavljena u časopisu JAMA Network Open menja perspektivu: šta ako bi obično hodanje moglo da utiče na raspoloženje?
5.000 koraka dnevno: Prva granica koja pravi razliku
Analiza koju je sproveo Bruno Bizozero-Peroni sa svojim kolegama, a o kojoj su pisali portali ,,Psychology Today" i ,,Healthline", objedinila je podatke iz 33 nezavisne studije koje su uključile skoro 100.000 odraslih osoba.
Rezultat je jasan: već od 5.000 koraka dnevno, simptomi depresije se značajno smanjuju u poređenju sa ljudima koji vode pretežno sedatilan način života i hodaju manje od toga. Ova brojka, koja se često smatra skromnom u poređenju sa opšteprihvaćenim ciljem od 10.000 koraka, ipak predstavlja pravu prekretnicu za mentalno zdravlje.
Od 7.000 do 7.500 koraka
Nakon prve pređene granice, benefiti se samo množe. Prema podacima ove analize, ljudi koji dostignu 7.000 koraka dnevno imaju 31% manji rizik od depresije u poređenju sa onima koji uglavnom sede. Na 7.500 koraka, smanjenje učestalosti depresije dostiže čak 42%. Ove brojke daju običnom hodanju terapeutsku dimenziju koju je teško ignorisati.
Zašto hodanje utiče na raspoloženje?
Hodanje nudi prednosti koje retko koja druga vrsta vežbanja može da pruži istovremeno: besplatno je, dostupno svima, ne zahteva nikakvu opremu, prirodno se uklapa u svakodnevni život i ne traži nikakve posebne veštine.
Za ljude koji se bore sa depresijom - kod kojih je nedostatak motivacije za bilo kakvu strukturisanu aktivnost često najveća prepreka - upravo je ta jednostavnost i odsustvo pritiska čine idealnim alatom. Mesto na kojem šetate takođe igra ulogu: nekoliko studija o mentalnom zdravlju sugeriše da šetnja u prirodi dodatno pojačava benefite i popravlja raspoloženje, prenosi Elle.
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