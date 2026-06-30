Depresija pogađa stotine miliona ljudi širom sveta, a rešenja koja se nude najčešće se vrte oko istih tema: psihoterapije, lekova i strukturisanih treninga.

Međutim, za poslednju opciju retko se opredeljujemo. Sama pomisao na odlazak u teretanu, praćenje programa i postavljanje fitnes ciljeva može delovati nedostižno - naročito onda kada se osećate loše. Ali studija objavljena u časopisu JAMA Network Open menja perspektivu: šta ako bi obično hodanje moglo da utiče na raspoloženje?

5.000 koraka dnevno: Prva granica koja pravi razliku

Analiza koju je sproveo Bruno Bizozero-Peroni sa svojim kolegama, a o kojoj su pisali portali ,,Psychology Today" i ,,Healthline", objedinila je podatke iz 33 nezavisne studije koje su uključile skoro 100.000 odraslih osoba.

Rezultat je jasan: već od 5.000 koraka dnevno, simptomi depresije se značajno smanjuju u poređenju sa ljudima koji vode pretežno sedatilan način života i hodaju manje od toga. Ova brojka, koja se često smatra skromnom u poređenju sa opšteprihvaćenim ciljem od 10.000 koraka, ipak predstavlja pravu prekretnicu za mentalno zdravlje.

Od 7.000 do 7.500 koraka