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Ispovesti
Shutterstock | Foto: Ilya_Kuznetsov/Shutterstock
hit!
„Slađa od tuđe žene“: Zbog natpisa prodavca smeje se ceo region!
19:00
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0
Foto: Profimedia | Jam Press/@auroraandjayhart / Jam Press / Profimedia
Suludo
Njena ljubav je "umrla", pazite sad - ažurirala sistem i obrisala ga: Ova legenda se zaljubila u dečka iz ChatGPT-a, sada grca, slomljena načisto
17:57
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0
Foto: Printscreen | Printscreen/TikTok/cizzeta2603
Zanimljivosti
Kada se žena umori, tu su muškarci da uskoče u pomoć: One na ravno, a oni na štikle, i vidi ti ovo - hodaju bolje od devojaka
14:10
|
0
Printscreen | Printscreen/YouTube/LOCAL 12
Humanost
Medicinska sestra džinovskog srca: Brinula o bebi, pa onda uradila nešto još humanije
13:56
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0
Naj žena
A ŠTA VI KAŽETE?
"Ma ti si seljačina": Srbin posvađao Balkan, slavi detetu prvi rođendan, a ono što će dati gostima da jedu proglašeno teškom brukom i sramotom
11:42
|
0
Printscreen | Printscreen/YouTube/Associated Press
Emotivno!
Zamenjeni po rođenju: Muškarci skoro 40 godina živeli u laži, a ono što je usledilo potreslo je obe porodice
09:14
|
0
Foto: Printscreen | Instagram/captainkatemccue
KUKU&LELE!
Sela sam u restoran u Grčkoj i naručila ribu: Pala sam u nesvest kada sam videla račun, ljudi ovo nije normalno, pazite gde i šta jedete
08:57
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0
Naj žena/AI Ilustracija
DA LI JE PRETERAO?
Moje komšije su došle iz pakla! Po ceo dan rade jednu stvar bez prestanka, psihički me ubijaju, na ivici sam nervnog sloma
12:59
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0
Naj žena/AI Ilustracija
TEŠKA PRIČA!
Sve sam prepisala sinu, a zbog snajine rečenice pokajala sam se istog dana! Zgazila mi je dostojanstvo, odmah sam otišla kod notara
12:01
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0
Printscreen/kellyarvan_/youtube
ŠTA VI KAŽETE?
U mojoj kući Pepa Prase je zabranjena! Kada sam čula rečenicu koju je moj sin počeo da izgovara, zaledila sam se!
10:32
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0
Foto: Shutterstock | MAYA LAB/Shutterstock
Kako biste vi reagovale?
Dobila sam poruku od njegove ljubavnice! Nećete verovati šta se usudila da mi napiše!
18:00
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0
Printscreen | Printscreen/YouTube/ABC7 News Bay Area
Život
Biznismen postao sveštenik: Otkrio zašto se odrekao miliona zarad religije, ovo nije mogao da podnese
16:55
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0
Naj žena
KO JE U PRAVU?
Došla sam kod sina u Beograd da vidim tek rođenu unuku! Izgovorio mi je ovu rečenicu i slomio me, pa čime sam ovo zaslužila?
14:14
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0
Printscreen/Tiktok/aubsbirrell
ŠOK!
Rezervisali smo apartman na moru, a onda zanemeli pred slikom na zidu! Na fotografiji smo bili MI!
15:54
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0
Naj žena/Ilustracija
ŠTA VI KAŽETE?
Komšija mi je zbog kante za đubre ostavio preteću poruku! Pogledajte šta piše, da ga prijavim policiji?
11:18
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0
Naj žena/Ilustracija
INOVATIVNO :)
Pola Srba u Grčkoj u more ulazi sa kesom! Jedni se krste, drugi oduševljeni, a evo u čemu je fora
10:07
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0
Anatoliy Cherkas
priča
Svekrva okačila sliku bivše snajke u dnevnu sobu: Ono što je usledilo šokiralo je sve
10:58
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0
Foto: Printscreen | Printscreen
Mame i tate
„Dobrodošao na svet, mali Srbujem“ Srpkinja otkrila zašto je dala detetu ime za koje nismo još čuli
15:23
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0
Foto: Profimedia | Profimedia
Svaka čast!
Kristina radnim danima leči pacijente na onkologiji, a vikendima...: Kada čujete šta radi, zgranućete se!
19:09
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0
Foto: Shutterstock | pathdoc
ISPOVESTI
Ćerka mi je u kuću dovela neradnika: Živi na naš račun, a meni puca kičma, najviše mi je žao unuka
15:35
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0
Naj žena/AI Ilustracija
OPREZ!
Stanojki preseo odmor u Grčkoj: „Ne pravite moju grešku! Poslednji dan sa decom i koferima provela sam u policiji“
13:49
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0
Shutterstock | splask/Shutterstock
Užas!
,,Život bez njega izgleda nemoguće": Dečak (6) se igrao na plaži kada je nastupila nezapamćena tragedija, cela porodica zavijena u crno
10:32
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0
Foto: Printscreen | instagram
letovanje
Platio all inclusive hotel u Egiptu samo 25 evra: Nije mogao da veruje kakvu sobu je dobio
22:08
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0
Foto: Profimedia | Profimedia
Carica!
Studentkinja pretvorila vintidž haljinu u zlatni rudnik: Jedan paket joj promenio život
14:31
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0
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Melinda Nagy
ISPOVESTI
"Ceo moj 10-godišnji brak je bio laž": Krila neverstvo muža od svih, sve dok nije završila u bolnici...
09:17
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0
Foto: Printscreen | Instagram/sandraimiela
WOW!
Nema šanse da pogodite koliko Sandra ima godina: Svi misle da je starija sestra ćerki Sofiji (14), stalno pokazuje ličnu kartu kao dokaz!
11:41
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0
Foto: Printscreen | Printscreen
Mame i tate
Pevačica podelila potresnu fotografiju bez kose: Za Mame.rs kaže: „Borim se da živim zbog ćerke i unuka“
19:46
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0
Foto: Profimedia | Profimedia
Žrtva trgovine decom
Dijanu je istina o biološkoj majci uništila: Saznala je da je usvojena, ali crna istina je tek sledila
18:00
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0
Printscreen/YouTube/Madison Beer
SVAŠTA IMA
Ispovest jedne majke će vas šokirati: Imam muža i dete, ali i nekog sa strane
15:53
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0
Foto: Shutterstock | AnnaStills
JEZIVO
Sara je zdrava otišla na medeni mesec, a dan kasnije pala u komu: Lekari nisu verovali da će se probuditi, organi joj otkazali, a ovo je razlog pakla
13:41
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0
Shutterstock | Alex Ageev/Shutterstock
Emotivno
Udala se u bolničkom krevetu: Mlada na samrti izgovorila sudbonosno ,,da", veza duga 33 godine krunisana brakom
12:56
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0
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DOM I SAVETI
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Šta joj bi da proba ovo?
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VLAGA U STANU PRAVI HAOS
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NOSTALGIJA
Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?
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PAZITE ŠTA STAVLJATE U KORPU
Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana
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Njena ljubav je "umrla", pazite sad - ažurirala sistem i obrisala ga: Ova legenda se zaljubila u dečka iz ChatGPT-a, sada grca, slomljena načisto
17:57
|
0
Foto: Printscreen | Printscreen/TikTok/cizzeta2603
Zanimljivosti
Kada se žena umori, tu su muškarci da uskoče u pomoć: One na ravno, a oni na štikle, i vidi ti ovo - hodaju bolje od devojaka
14:10
|
0
Printscreen | Printscreen/YouTube/LOCAL 12
Humanost
Medicinska sestra džinovskog srca: Brinula o bebi, pa onda uradila nešto još humanije
13:56
|
0
Naj žena
A ŠTA VI KAŽETE?
"Ma ti si seljačina": Srbin posvađao Balkan, slavi detetu prvi rođendan, a ono što će dati gostima da jedu proglašeno teškom brukom i sramotom
11:42
|
0
Printscreen | Printscreen/YouTube/Associated Press
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Zamenjeni po rođenju: Muškarci skoro 40 godina živeli u laži, a ono što je usledilo potreslo je obe porodice
09:14
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0
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