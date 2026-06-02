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Ispovesti

„Slađa od tuđe žene“: Zbog natpisa prodavca smeje se ceo region!
Shutterstock | Foto: Ilya_Kuznetsov/Shutterstock
hit!

„Slađa od tuđe žene“: Zbog natpisa prodavca smeje se ceo region!

19:00 | 0
Njena ljubav je "umrla", pazite sad - ažurirala sistem i obrisala ga: Ova legenda se zaljubila u dečka iz ChatGPT-a, sada grca, slomljena načisto
Foto: Profimedia | Jam Press/@auroraandjayhart / Jam Press / Profimedia
Suludo

Njena ljubav je "umrla", pazite sad - ažurirala sistem i obrisala ga: Ova legenda se zaljubila u dečka iz ChatGPT-a, sada grca, slomljena načisto

17:57 | 0
Kada se žena umori, tu su muškarci da uskoče u pomoć: One na ravno, a oni na štikle, i vidi ti ovo - hodaju bolje od devojaka
Foto: Printscreen | Printscreen/TikTok/cizzeta2603
Zanimljivosti

Kada se žena umori, tu su muškarci da uskoče u pomoć: One na ravno, a oni na štikle, i vidi ti ovo - hodaju bolje od devojaka

14:10 | 0
Medicinska sestra džinovskog srca: Brinula o bebi, pa onda uradila nešto još humanije
Printscreen | Printscreen/YouTube/LOCAL 12
Humanost

Medicinska sestra džinovskog srca: Brinula o bebi, pa onda uradila nešto još humanije

13:56 | 0
"Ma ti si seljačina": Srbin posvađao Balkan, slavi detetu prvi rođendan, a ono što će dati gostima da jedu proglašeno teškom brukom i sramotom
Naj žena
A ŠTA VI KAŽETE?

"Ma ti si seljačina": Srbin posvađao Balkan, slavi detetu prvi rođendan, a ono što će dati gostima da jedu proglašeno teškom brukom i sramotom

11:42 | 0
Zamenjeni po rođenju: Muškarci skoro 40 godina živeli u laži, a ono što je usledilo potreslo je obe porodice
Printscreen | Printscreen/YouTube/Associated Press
Emotivno!

Zamenjeni po rođenju: Muškarci skoro 40 godina živeli u laži, a ono što je usledilo potreslo je obe porodice

09:14 | 0
Sela sam u restoran u Grčkoj i naručila ribu: Pala sam u nesvest kada sam videla račun, ljudi ovo nije normalno, pazite gde i šta jedete
Foto: Printscreen | Instagram/captainkatemccue
KUKU&LELE!

Sela sam u restoran u Grčkoj i naručila ribu: Pala sam u nesvest kada sam videla račun, ljudi ovo nije normalno, pazite gde i šta jedete

08:57 | 0
Moje komšije su došle iz pakla! Po ceo dan rade jednu stvar bez prestanka, psihički me ubijaju, na ivici sam nervnog sloma
Naj žena/AI Ilustracija
DA LI JE PRETERAO?

Moje komšije su došle iz pakla! Po ceo dan rade jednu stvar bez prestanka, psihički me ubijaju, na ivici sam nervnog sloma

12:59 | 0
Sve sam prepisala sinu, a zbog snajine rečenice pokajala sam se istog dana! Zgazila mi je dostojanstvo, odmah sam otišla kod notara
Naj žena/AI Ilustracija
TEŠKA PRIČA!

Sve sam prepisala sinu, a zbog snajine rečenice pokajala sam se istog dana! Zgazila mi je dostojanstvo, odmah sam otišla kod notara

12:01 | 0
U mojoj kući Pepa Prase je zabranjena! Kada sam čula rečenicu koju je moj sin počeo da izgovara, zaledila sam se!
Printscreen/kellyarvan_/youtube
ŠTA VI KAŽETE?

U mojoj kući Pepa Prase je zabranjena! Kada sam čula rečenicu koju je moj sin počeo da izgovara, zaledila sam se!

10:32 | 0
Dobila sam poruku od njegove ljubavnice! Nećete verovati šta se usudila da mi napiše!
Foto: Shutterstock | MAYA LAB/Shutterstock
Kako biste vi reagovale?

Dobila sam poruku od njegove ljubavnice! Nećete verovati šta se usudila da mi napiše!

18:00 | 0
Biznismen postao sveštenik: Otkrio zašto se odrekao miliona zarad religije, ovo nije mogao da podnese
Printscreen | Printscreen/YouTube/ABC7 News Bay Area
Život

Biznismen postao sveštenik: Otkrio zašto se odrekao miliona zarad religije, ovo nije mogao da podnese

16:55 | 0
Došla sam kod sina u Beograd da vidim tek rođenu unuku! Izgovorio mi je ovu rečenicu i slomio me, pa čime sam ovo zaslužila?
Naj žena
KO JE U PRAVU?

Došla sam kod sina u Beograd da vidim tek rođenu unuku! Izgovorio mi je ovu rečenicu i slomio me, pa čime sam ovo zaslužila?

14:14 | 0
Rezervisali smo apartman na moru, a onda zanemeli pred slikom na zidu! Na fotografiji smo bili MI!
Printscreen/Tiktok/aubsbirrell
ŠOK!

Rezervisali smo apartman na moru, a onda zanemeli pred slikom na zidu! Na fotografiji smo bili MI!

15:54 | 0
Komšija mi je zbog kante za đubre ostavio preteću poruku! Pogledajte šta piše, da ga prijavim policiji?
Naj žena/Ilustracija
ŠTA VI KAŽETE?

Komšija mi je zbog kante za đubre ostavio preteću poruku! Pogledajte šta piše, da ga prijavim policiji?

11:18 | 0
Pola Srba u Grčkoj u more ulazi sa kesom! Jedni se krste, drugi oduševljeni, a evo u čemu je fora
Naj žena/Ilustracija
INOVATIVNO :)

Pola Srba u Grčkoj u more ulazi sa kesom! Jedni se krste, drugi oduševljeni, a evo u čemu je fora

10:07 | 0
Svekrva okačila sliku bivše snajke u dnevnu sobu: Ono što je usledilo šokiralo je sve
Anatoliy Cherkas
priča

Svekrva okačila sliku bivše snajke u dnevnu sobu: Ono što je usledilo šokiralo je sve

10:58 | 0
„Dobrodošao na svet, mali Srbujem“ Srpkinja otkrila zašto je dala detetu ime za koje nismo još čuli
Foto: Printscreen | Printscreen
Mame i tate

„Dobrodošao na svet, mali Srbujem“ Srpkinja otkrila zašto je dala detetu ime za koje nismo još čuli

15:23 | 0
Kristina radnim danima leči pacijente na onkologiji, a vikendima...: Kada čujete šta radi, zgranućete se!
Foto: Profimedia | Profimedia
Svaka čast!

Kristina radnim danima leči pacijente na onkologiji, a vikendima...: Kada čujete šta radi, zgranućete se!

19:09 | 0
Ćerka mi je u kuću dovela neradnika: Živi na naš račun, a meni puca kičma, najviše mi je žao unuka
Foto: Shutterstock | pathdoc
ISPOVESTI

Ćerka mi je u kuću dovela neradnika: Živi na naš račun, a meni puca kičma, najviše mi je žao unuka

15:35 | 0
Stanojki preseo odmor u Grčkoj: „Ne pravite moju grešku! Poslednji dan sa decom i koferima provela sam u policiji“
Naj žena/AI Ilustracija
OPREZ!

Stanojki preseo odmor u Grčkoj: „Ne pravite moju grešku! Poslednji dan sa decom i koferima provela sam u policiji“

13:49 | 0
,,Život bez njega izgleda nemoguće": Dečak (6) se igrao na plaži kada je nastupila nezapamćena tragedija, cela porodica zavijena u crno
Shutterstock | splask/Shutterstock
Užas!

,,Život bez njega izgleda nemoguće": Dečak (6) se igrao na plaži kada je nastupila nezapamćena tragedija, cela porodica zavijena u crno

10:32 | 0
Platio all inclusive hotel u Egiptu samo 25 evra: Nije mogao da veruje kakvu sobu je dobio
Foto: Printscreen | instagram
letovanje

Platio all inclusive hotel u Egiptu samo 25 evra: Nije mogao da veruje kakvu sobu je dobio

22:08 | 0
Studentkinja pretvorila vintidž haljinu u zlatni rudnik: Jedan paket joj promenio život
Foto: Profimedia | Profimedia
Carica!

Studentkinja pretvorila vintidž haljinu u zlatni rudnik: Jedan paket joj promenio život

14:31 | 0
"Ceo moj 10-godišnji brak je bio laž": Krila neverstvo muža od svih, sve dok nije završila u bolnici...
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Melinda Nagy
ISPOVESTI

"Ceo moj 10-godišnji brak je bio laž": Krila neverstvo muža od svih, sve dok nije završila u bolnici...

09:17 | 0
Nema šanse da pogodite koliko Sandra ima godina: Svi misle da je starija sestra ćerki Sofiji (14), stalno pokazuje ličnu kartu kao dokaz!
Foto: Printscreen | Instagram/sandraimiela
WOW!

Nema šanse da pogodite koliko Sandra ima godina: Svi misle da je starija sestra ćerki Sofiji (14), stalno pokazuje ličnu kartu kao dokaz!

11:41 | 0
Pevačica podelila potresnu fotografiju bez kose: Za Mame.rs kaže: „Borim se da živim zbog ćerke i unuka“
Foto: Printscreen | Printscreen
Mame i tate

Pevačica podelila potresnu fotografiju bez kose: Za Mame.rs kaže: „Borim se da živim zbog ćerke i unuka“

19:46 | 0
Dijanu je istina o biološkoj majci uništila: Saznala je da je usvojena, ali crna istina je tek sledila
Foto: Profimedia | Profimedia
Žrtva trgovine decom

Dijanu je istina o biološkoj majci uništila: Saznala je da je usvojena, ali crna istina je tek sledila

18:00 | 0
Ispovest jedne majke će vas šokirati: Imam muža i dete, ali i nekog sa strane
Printscreen/YouTube/Madison Beer
SVAŠTA IMA

Ispovest jedne majke će vas šokirati: Imam muža i dete, ali i nekog sa strane

15:53 | 0
Sara je zdrava otišla na medeni mesec, a dan kasnije pala u komu: Lekari nisu verovali da će se probuditi, organi joj otkazali, a ovo je razlog pakla
Foto: Shutterstock | AnnaStills
JEZIVO

Sara je zdrava otišla na medeni mesec, a dan kasnije pala u komu: Lekari nisu verovali da će se probuditi, organi joj otkazali, a ovo je razlog pakla

13:41 | 0
Udala se u bolničkom krevetu: Mlada na samrti izgovorila sudbonosno ,,da", veza duga 33 godine krunisana brakom
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Udala se u bolničkom krevetu: Mlada na samrti izgovorila sudbonosno ,,da", veza duga 33 godine krunisana brakom

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