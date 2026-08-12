Da biste bili svežeg izgleda neophodno je pravilno negovati lice. Šta znači pravilno? U manjoj količini koristite proizvode koji sadrže dosta hemikalija o kojima ništa ne znate. Ako ste nekada čitali sastojke na kupljenim preparatima za negu lica, sigurno ste pročitali da sadrže puno hemikalija.

Soda bikarbona i kokosovo ulje su dva prirodna i pristupačna sastojka i sigurno će odgovarati vašoj koži lica. Korišćenjem ove mešavine primetićete kako vam je koža lica glatka, a ožiljci od akni manje primetni, kao i crvenilo. Ovaj preparat dobar je za suvu kožu, jer je hrani. Lako se priprema i još večeras ga možete pripremiti.

Način pripreme: 1 do 2 kašike kokosovog ulja i 1 do 2 kašike sode bikarbone sjediniti mešanjem. Možete staviti par minuta u mikrotalasnu da bi ste lakše sjedinili. Nakon toga stavite na 5 do 10 minuta u frižider. Preparat je gotov i možete ga koristiti kao piling lica.