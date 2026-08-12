Stalna želja za slatkišima nije slučajna: Telo poručuje da mu nedostaje ovaj vitamin

Neodoljiva želja za slatkišima može se javiti u bilo koje doba dana, pa se mnogi ljudi pitaju zašto im se to dešava. Ako osećate želju za slatkišima, čak i posle ručka, to je signal da organizmu fale neke hranljive materije.

Nedostaje vam energija

„Smatram da se želja za slatkišima javlja kada telu treba brzo povećanje energije “, kaže dijetolog Ali Bendijer. „To se može javiti kao rezultat nedovoljnog unosa hranljivih materija koje telu daju energiju ili zbog malo sna“, dodaje.

Manjak vitamina i minerala

Stručnjaci su se takođe složili da potreba za slatkim može ukazivati ​​na nedostatak esencijalnih nutrijenata, kao što su hrom, magnezijum, cink, vitamini B, proteini i zdrave masti. „Proteini i masti pružaju stabilan i trajan izvor energije“, objašnjava dr Sara Olsevski.

Ova 4 znaka upućuju na nedostatak osnovnih hranljivih materija u organizmu:

1. Nedostatak magnezijuma

Ako vaša potreba za slatkišima obično završi tako što pojedete čokoladu, možda imate nizak nivo magnezijuma, kaže dijetolog.

2. Nedostatak vitamina B

Nedostatak vitamina B je još jedan skriveni signal koji stoji iza potrebe za šećerom. Vitamini B1, B7 i B12 su ključni za metabolizam glukoze. Ako imate nizak nivo vitamina B, vaše telo može imati problema s razgradnjom glukoze za proizvodnju energije, zbog čega možete imati potrebu za više šećera.

3. Nedostatak cinka

„ Cink je ključna hranljiva materija koja igra mnoge uloge u organizmu, uključujući pomoć varenju, radu živaca i metabolizmu energije“, kaže dijetolog. Kada je nivo cinka nizak, to može dovesti do disfunkcije metabolizma, što može podstaći želju za hranom. Uključite više hrane bogate cinkom u svoju ishranu (sočivo, spanać, semenke bundeve, indijski orah).

4. Nedostatak hroma

Bitan mineral koji igra ulogu u metabolizmu glukoze i proizvodnji energije. „Kada je nivo hroma mali, sposobnost tela da efikasno koristi glukozu iz hrane je smanjena, što može dovesti do fluktuacija u nivou šećera u krvi . To može izazvati želju za šećerom jer telo pokušava da nadoknadi energiju. Umesto da pojedete neki slatkiš, uzmite hranu bogatu hromom (brokoli, sok od grožđa, beli luk, krompir).

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