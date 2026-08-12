Aleksandra iz Srbije, majka dvoje dece, podelila je svoju priču o grčkom letovalištu Sartiju. Na portalu "Grčka info" ona je sa toliko topline pisala o mestu u koje su ona i njena porodica godinama unazad zaljubljeni.

A da u životu ništa nije slučajno, govori i činjenica da je upravo to mesto nedavno postalo i mesto gde se njena ćerka verila.

"Pre petnaestak godina smo suprug i ja sa ćerkama otkrili Sarti. Toliko smo se zaljubili u to mesto prvenstveno zbog njegove duše i ljudi koje iznova skoro svake godina vidimo.. Pekarka, apotekar, sladoledžija, baka iz piljare..., ulepšaju nam odmor.

Deca su uživala, odrastala i sticala uspomene za ceo život iz leta u leto....

Porasle su, suprug i ja smo nastavili solo da uživamo u Sartiju i okolnim plažama.

Starija ćerka ovog leta ode u Sarti sa momkom, on sačeka jedan divan zalazak Sunca, izvadi prsten i veri je".

Njena objava oduševila je ostale korisnike, koji su Aleksandri pre svega čestitali na novonastaloj situaciji i koju su se složili da je Sarti zaista mesto sa dušom.

"Ja da sam na vašem mestu odmah bi kupio kuću na Sartiju", "Srećno!!!! A sto se tiče Sarti ja potpuno vas razumem. Otišli smo pre dve godine i isto to nam se desilo, zaljubili se u Sarti. Već sada planiramo i sledeće leto u Sartiju", "Bravo za ljubav i predivnu životnu priču".

"I mi smo otkrili Sarti davne 2007. kad se tamo retko čuo srpski jezik... Divan! Obožavan. Uvek može u Sarti . E samo još nam niko nije ćerku verio, haha ima vremena", napisala je jedna korisnica fejsbuka.