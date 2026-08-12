Jedna devojka je u lokalnoj „second hand“ prodavnici za svega 13 evra pronašla upečatljivu haljinu sa leptirićima.

Cena haljine u redovnoj prodaji, kao i godina iz koje kolekcije potiče, pokrenuli su lavinu teorija o tome kako je ovaj skupoceni komad završio u prodavnici polovne garderobe.

Amerikanka Rut Kornac nije mogla da veruje šta je pronašla u lokalnoj prodavnici polovne odeće. Upečatljivu haljinu platila je samo 14,99 dolara, odnosno oko 13 evra, a ubrzo je otkrila da vredi nekoliko hiljada dolara.

Haljinu je ugledala na stalku sa robom koja je tek stigla i još nije bila raspoređena po odeljenjima. Narandžasta haljina ukrašena zlatnim leptirima odmah joj je privukla pažnju. Izvukla ju je sa stalka i proverila etiketu.

Prepoznala je ime dizajnerke i brzo ga potražila na internetu. Na etiketi je stajalo ime Karolina Erera, modna dizajnerka poznata po kreacijama za slavne osobe i nekoliko prvih dama SAD. Erera se smatra jednom od najuticajnijih dizajnerki savremene mode.

„Ta haljina u redovnoj prodaji košta oko 4.300 evra, a na mojoj je etiketi stajala cena od 13 evra. Možete da zamislite moj šok. Saznala sam da je iz kolekcije Resort 2025, što znači da čak nije ni stariji model“, kazala je devojka

Inače bi haljina takve vrednosti na tržištu polovne robe mogla da dostigne cenu od nekoliko stotina, pa i nekoliko hiljada dolara. Zato se nameće pitanje kako je završila u prodavnici za male pare.

„Možda ju je dobio neko kome se nije dopala ili ju je neko obukao samo jednom“, nagađa žena.

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