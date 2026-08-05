Baka Mildred Baron, koja je preminula 15. jula 2026. godine u 108. godini života, iza sebe je ostavila priču koja je dirnula mnoge. Njena tajna dugovečnosti nije bila u posebnim dijetama ili komplikovanim pravilima, već u jednostavnom pogledu na život.

Verovala je da mir, zahvalnost i pozitivan stav mogu pomoći čoveku da prebrodi i najteže trenutke.

„Budite smireni, živite u miru i zapamtite jednu rečenicu: I ovo će proći“, rekla je za lokalni list „Asberi Park Pres“.

Preživela najteže periode 20. veka

Baka Mildred je rođena 1. juna 1918. godine u Bruklinu, u jevrejskoj porodici. Tokom svog dugog života prošla je kroz Veliku depresiju, Drugi svetski rat, eru prohibicije u SAD i pandemiju koronavirusa.

Sećala se kako su mnogi muškarci koje je poznavala odlazili u rat četrdesetih godina, ali je uvek ponavljala isto: „I ovo će proći.“

Pamtila je i teške dane Velike depresije, kada je njena majka uspevala da prehrani petočlanu porodicu sa samo jednom vrećom krompira.

Radila 42 godine i uživala u svakom danu

Tokom Drugog svetskog rata Mildred je počela da radi u računovodstvu, a tim poslom bavila se pune 42 godine do penzije.

Ni u poznim godinama nije odustajala od stvari koje su je činile srećnom. Volela je začinjenu hranu, bavila se izradom trodimenzionalnih umetničkih radova i uživala u druženju sa prijateljima.

Verovala u prijateljstva i miran život

Mildred je smatrala da su ljudi oko nas jedan od najvažnijih delova srećnog života. Verovala je da iskrena prijateljstva donose smeh, podršku i osećaj pripadnosti.

Takođe je savetovala da se čovek udalji od odnosa i situacija koje donose više stresa nego mira. Za nju su jednostavnost, unutrašnji mir i sposobnost da se stvari prihvate bili ključni za zadovoljstvo.

Stručnjaci često ističu da kvalitetni odnosi i manji nivo stresa mogu pozitivno uticati na mentalno i fizičko zdravlje u starijem dobu.

Omiljena među svima koji su je poznavali

Mildred ima ćerku, dvoje unučadi i petoro praunučadi. Neposredno pre 100. rođendana, preselila se u dom za stare, gde je brzo postala omiljena među stanarima i zaposlenima.

Kada su je pitali šta bi volela da vidi u budućnosti, Mildred nije govorila o sebi, već o svetu.

„Volela bih da u svetu zavlada mir. Svuda. Možda to neću dočekati, ali se iskreno nadam da će se jednog dana dogoditi“, poručila je.

Njena rečenica i životni moto „I ovo će proći“ ostala je podsetnik da nijedan težak period ne traje zauvek i da mir, ljubav i optimizam mogu promeniti način na koji gledamo na život.

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