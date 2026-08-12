Ako volite pite, ovaj recept morate da probate. Ne treba vam nijedna kora, a priprema je toliko jednostavna da se svi sastojci samo pomešaju i stave u rernu. Uz slani sir, parmezan i začinsko bilje, dobijate mekanu, ukusnu pitu koja je odlična za doručak, večeru ili užinu.

Pita sa tikvicama bez kora

Sastoci:

700 g tikvica

250 g slanog sira

50 g narendanog parmezana

4 jaja

2 kašike svežeg iseckanog korijandera

2 kašike iseckanog svežeg peršuna

1 kašika parmezana za posipanje

So, biber

Priprema:

Tikvice oljuštite i kuvajte na pari 10 minuta. Ocedite, iseckajte i stavite u činiju. Dodajte izmrvljen sir, umućena jaja, korijander, peršun i 50 g parmezana. Izmešajte, sipajte u podmazan pleh i pospite parmezanom. Pecite oko 50 minuta u zagrejanoj rerni na 180 stepeni. Proverite čačkalicom da li je pita pečena.

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