Kada deca odu od kuće, roditelji se mire sa tim da će ih viđati ređe. Ali malo ko je spreman na osećaj da je u domu sopstvenog deteta postao višak. Jedna žena podelila je na Redditu ispovest o poseti sinu u Beogradu, koja je trebalo da bude jedan od najlepših trenutaka u njenom životu. Umesto toga, kući se vratila sa knedlom u grlu i pitanjem - da li je zaista došlo vreme kada nije dobrodošla kod rođenog sina?

Njenu priču prenosimo u celosti.

Kada je sin javio da su dobili ćerku, bila sam najsrećnija žena na svetu. Brojala sam dane do trenutka kada ću prvi put uzeti unuku u naručje. Nisam želela da smetam, pa sam čekala da oni sami kažu kada mogu da dođem. Posle nekoliko meseci stigao je poziv. Spakovala sam domaći sir, zimnicu, kolače i nekoliko sitnica za bebu. Ceo put sam razmišljala kako ću im pomoći da se odmore, da skuvam ručak i pričuvam dete makar na sat vremena. Dočekali su me lepo. Sin me je zagrlio, snaja je bila ljubazna, a unuka je bila još lepša nego na fotografijama. Mislila sam da će to biti nekoliko divnih dana.

Prve večeri spremila sam večeru, oprala sudove i uspavala bebu dok su njih dvoje izašli da prošetaju. Bila sam srećna što mogu da pomognem. Sutradan sam ustala rano, skuvala kafu i počela da spremam doručak. Tada je snaja prišla i mirnim glasom rekla:

– Nemojte ništa da radite. Mi imamo svoj način i svoju rutinu.

Nasmešila sam se i povukla. Pomislila sam da je u pravu. Ali isto se ponovilo kada sam ponudila da skuvam ručak. I kada sam htela da prostrem veš. I kada sam uzela usisivač. Na kraju sam samo sedela na kauču, gledala u telefon i čekala da me neko nešto zamoli. Trećeg dana sin mi je rekao da su za vikend već isplanirali druženje sa prijateljima i da bi možda bilo najbolje da krenem ranije kući, kako se ne bih dosađivala sama u stanu. Nije rekao ništa ružno. Nije povisio ton. Ali te reči bolele su više nego bilo kakva svađa.

Spakovala sam stvari, izgrlila unuku i krenula na autobus. Celim putem razmišljala sam da li sam pogrešila što sam želela da budem deo njihovog života ili jednostavno više nije vreme kada roditelji imaju mesto u kući svoje dece. Od tada čekam da me oni pozovu. Ne namećem se. Naučila sam da se vremena menjaju, ali još nisam naučila da me to ne boli.

Šta vi mislite? Da li roditelji treba da očekuju da u domu svoje dece budu dočekani kao nekada ili svaka porodica ima pravo da postavi sopstvena pravila?