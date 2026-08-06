Još sa 21 godinom trčala je, plivala, bavila se atletikom i jahala konje. A onda se, posle jednog sasvim običnog treninga, život Britanke Kejti Filips (26) potpuno promenio. Tokom trčanja na univerzitetu iznenada je pala u nesvest, a lekari su isprva sumnjali da je doživela srčani udar. Danas stalno mora da nosi sa sobom nešto što bi većina ljudi pre tražila u kuhinji nego u torbi - kesice soli.



Kejti iz Sautenda je nakon kolapsa saznala da boluje od vazovagalne sinkope i sindroma posturalne ortostatske tahikardije (POTS). Oba stanja utiču na rad srca i krvni pritisak i izazivaju iznenadne nesvestice. Njeno srce može u trenu da ubrza sa manje od 60 otkucaja u minuti na skoro 200.



„Uvek sam bila izuzetno sportski aktivna - plivanje, atletika, trčanje, jahanje, pa čak i streličarstvo na konju. Radila sam sve u čemu sam mogla da učestvujem,“ priseća se Katie. „Kada sam se onesvestila, sve se promenilo tako brzo. Imala sam samo 21 godinu i bilo je zastrašujuće,“ kaže.



Mlada žena završila je na hitnoj. Lekari su prvo sumnjali na krvni ugrušak u plućima, a kasnije su se pojavile još ozbiljnije bojazni. „Kada su već hteli da me otpuste, lekar je pogledao rezultate krvi i izgledao je uplašeno. Rekao mi je da izgleda kao da sam doživela srčani udar ili da mi preti u naredna 24 sata,“ opisuje Katie.



Postepeno je, uz pomoć stručnjaka, naučila da bolje sluša svoje telo. Danas pazi na tempo, unos tečnosti i posebno na veći unos soli. „Moje telo ne reguliše dobro temperaturu, a so mi u tome pomaže. Nosim sa sobom hitne kesice soli koje uzmem kada počnem da se tresem. To je znak da moje telo mora više da radi na regulaciji srčanog ritma,“ objašnjava.



Iako je ponekad uplaši lupanje srca, uspela je da se vrati sportu. Ove godine je čak završila londonski polumaraton. Svojom pričom Katie želi da podseti da telo često upozorava pre nego što dođe do pravog problema.



„Lako je sve pripisati stresu ili anksioznosti, ali ponekad telo pokušava nešto da vam kaže. Koliko god stvari delovale teške, uvek postoji nada,“ dodaje.