Jedan dirljiv trenutak sa venčanja pretvorio se u viralni hit koji je nasmejao milione ljudi širom sveta. Mlada Loren Brus na svom TikTok nalogu podelila je snimak simpatične zabune tokom crkvenog venčanja, a video je za kratko vreme sakupio više od 18 miliona pregleda.

Na snimku, koji traje svega dvadesetak sekundi, vidi se kako Loren, preplavljena emocijama, plače od sreće dok traje ceremonija. U jednom trenutku sveštenik joj prilazi sa komadom tkanine, a ona misli da joj pruža maramicu kako bi obrisala suze.

Bez razmišljanja uzela je tkaninu, obrisala oči, čak i izduvala nos!

Tek nekoliko trenutaka kasnije shvatila je da to nije bila maramica, već liturgijski deo odeće koji je trebalo da položi preko ruku mladenaca kao simbol njihovog bračnog blagoslova.

Na snimku se može čuti kako mu zahvaljuje rečima: „Hvala, oče“, potpuno nesvesna šta se zapravo dogodilo.

Kasnije je u opisu videa objasnila celu situaciju uz dozu humora: „Mislila sam da mi sveštenik daje maramicu, a zapravo je hteo da nam stavi štolu preko ruku za blagoslov.“

Kako je ispričala, i sveštenik je u prvi mah ostao zatečen, ali je sve prošlo bez ljutnje. Kada je shvatila svoju grešku, Loren se okrenula ka gostima i nije mogla da zaustavi smeh.

Video je izazvao lavinu komentara. „Molim vas, recite mi da se i sveštenik na kraju nasmejao“, napisao je jedan korisnik.

„Osećam toliku neprijatnost gledajući ovo, iako se meni nije dogodilo“, našalio se drugi.

Mnogi su priznali da bi verovatno reagovali isto. „Nisam religiozan i sigurno bih pomislio da mi neko pruža maramicu u tom trenutku“, glasio je jedan od komentara.

Drugi su podelili i svoja slična iskustva iz crkve, pa je simpatična greška mlade mnoge podsetila na sopstvene nespretne trenutke.

Štola, koju je Loren slučajno iskoristila kao maramicu, deo je liturgijske odeće koju nose sveštenici. Tokom katoličkog venčanja stavlja se preko ruku mladenaca kao simbol njihovog zajedništva i Božjeg blagoslova.

Video: