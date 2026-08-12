Ispovesti
Ostavila verenika kod kuće i otišla na posao, a on se oženio drugom: ‘Nikad se više nije javio’
Raskid je opisala kao „iznenadnu smrt“, jer nije bilo ni završnog razgovora ni objašnjenja koje bi joj pomoglo da shvati šta se dogodilo
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