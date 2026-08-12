Postoje raskidi koji bole, a postoje i oni posle kojih se čovek pita da li je upravo upao u loš holivudski film. Ono što se dogodilo glumici Lauri Dern 2000. godine spada u ovu drugu kategoriju.

Bila je u ozbiljnoj vezi sa Bilijem Bobom Torntonom, živeli su zajedno i, prema tadašnjim medijskim izveštajima, bili vereni. Laura je otišla da radi na filmu verujući da kod kuće ostavlja čoveka sa kojim planira budućnost. A onda je saznala da se njen partner, oženio drugom.

I to ne bilo kim, već Anđelinom Džoli.

Otišla na snimanje, a on se oženio

Ova priča danas zvuči kao trač koji je internet vremenom malo „začinio“, ali njen najneverovatniji deo potvrdila je upravo Laura Dern.

„Otišla sam iz našeg doma da radim na filmu, a dok sam bila odsutna, moj dečko se oženio i nikada se više nisam čula s njim“, ispričala je 2000. godine za magazin Talk. Raskid je opisala kao „iznenadnu smrt“, jer nije bilo ni završnog razgovora ni objašnjenja koje bi joj pomoglo da shvati šta se dogodilo.

Bili Bob Tornton i Anđelina Džoli venčali su se 5. maja 2000. godine u Las Vegasu, posle veoma kratke romanse. Upoznali su se radeći na filmu „Pushing Tin“, dok je Tornton u to vreme bio u vezi sa Dernovom.

I tako je Laura praktično preko noći od žene koja planira zajedničku budućnost postala bivša, a da, prema njenim rečima, nije dobila ni razgovor.

A onda su Bili Bob i Anđelina bili svuda

Kao da takav raskid sam po sebi nije dovoljno neprijatan, Laura gotovo da nije mogla ni da pobegne od nove ljubavi svog bivšeg.

Anđelina i Bili Bob postali su jedan od parova o kojima se početkom dvehiljaditih najviše pričalo. Ljubili su se pred kamerama, otvoreno govorili o svojoj strasti, a posebno su privukli pažnju čuvenim ogrlicama sa malim količinama krvi onog drugog. Tornton je kasnije objasnio da nije bilo reči o velikim „bočicama krvi“, kako se godinama prepričavalo, već o malim medaljonima sa tragom krvi.

Za Lauru je sve to značilo da čoveka koji je iz njenog života nestao bez objašnjenja sada gleda na naslovnicama sa drugom ženom.

Ipak, nije krenula u javni rat. Njena izjava o raskidu ostala je kratka, ali dovoljno upečatljiva da se i više od četvrt veka kasnije prepričava kao jedan od najbizarnijih ljubavnih krajeva u Holivudu.

Velika ljubav potrajala je samo tri godine

Romansa koja je počela tako burno nije dugo trajala. Anđelina Džoli i Bili Bob Tornton razišli su se 2002, a razvod je završen 2003. godine. Tornton je mnogo godina kasnije govorio da su ostali u dobrim odnosima i da je njihova veza za njega predstavljala veoma lep period života.

Laura Dern je, međutim, nastavila svojim putem.

Kasnije je upoznala muzičara Bena Harpera, za kojeg se udala 2005. godine. Dobili su dvoje dece, Elerija i Džaju, a brak im je kasnije završen razvodom.

Na poslovnom planu tek su je čekale velike stvari. Decenijama kasnije osvojila je i Oskara za ulogu u filmu „Marriage Story“, uz brojne druge nagrade i velike uloge.

I možda upravo zato ova stara holivudska priča i danas toliko privlači pažnju. Ne zbog toga što je jedan muškarac ostavio jednu poznatu ženu zbog druge, već zbog načina na koji je to urađeno.

Jer teško da postoji neprijatniji način da saznate da ste ponovo slobodni: odete na posao kao nečija verenica, a dok ste odsutni, vaš partner ode u Las Vegas i postane muž druge žene.