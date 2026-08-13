Ima dana kada obučete haljinu, pogledate se u ogledalo i prvo što pomislite jeste: „Ma, nije danas dan za ovo.“ Stomačić se ocrtava, materijal se zalepio baš tamo gde ne treba, a široka haljina u kojoj ste pokušale sve da sakrijete napravila je još goru stvar, dodala vam je nekoliko kilograma.

A zapravo vam ne treba ni dijeta preko noći, ni steznik ispod kog jedva dišete. Ponekad je dovoljno samo izabrati pametniji kroj.

Upravo zato se žene ponovo vraćaju drapiranim, odnosno naboranim haljinama. To su modeli kod kojih je materijal namerno skupljen oko struka i stomaka, pa umesto da se zalepi za telo, pada preko njega i vizuelno „pegla“ siluetu.

Nabori rade ono što široka haljina često ne može

Mnoge žene, čim požele da prikriju stomak, automatski posegnu za što širom garderobom. Međutim, takav kroj lako može da sakrije i struk i napravi potpuno suprotan efekat.

Kod drapirane haljine trik je u naborima. Materijal nije zategnut preko stomaka, već je blago skupljen, najčešće sa strane. Oko ne vidi jednu ravnu, zategnutu površinu, već prati linije tkanine, zbog čega stomak može da izgleda manje naglašeno.

Još bolje ako nabori počinju sa strane struka i spuštaju se dijagonalno. Tada se vizuelno naglašava struk, dok cela figura može da deluje skladnije.

Naravno, haljina neće promeniti telo niti „skinuti kilograme“, ali dobar kroj može ozbiljno da promeni način na koji figura izgleda u ogledalu.

Još bolji trik je haljina na preklop

Ako postoji kroj koji ženama godinama rešava ono čuveno „nemam šta da obučem“, onda je to haljina na preklop.

Kada se tome doda drapiranje, dobijate veoma zahvalnu kombinaciju.

Preklop pravi dijagonalnu liniju preko tela, struk dolazi do izražaja, a materijal se obično skuplja sa strane upravo preko dela stomaka koji mnoge žene ne žele dodatno da ističu.

Ako haljina ima i V-izrez, efekat može biti još bolji. Vrat i gornji deo tela vizuelno izgledaju izduženije, pa cela figura deluje elegantnije.

Nemojte napraviti jednu grešku

Nemojte kupiti broj manju haljinu zato što mislite da će vas „držati“.

Drapiranje najbolje izgleda kada materijal ima prostora da lepo padne. Ako je haljina pretesna, nabori će se razvlačiti, a ono što ste želele da prikrijete može postati još uočljivije.

Birajte mekše materijale koji padaju uz telo, ali se ne lepe za svaki centimetar.

I ne morate automatski da posegnete za crnom. Teget, bordo, čokoladnobraon, tamnozelena ili boja šljive mogu da izgledaju jednako elegantno, a mnogo zanimljivije.

Jedna haljina, a možete je nositi svuda

Najbolje kod ovog modela jeste što ne izgleda kao „haljina za prikrivanje stomaka“. Naprotiv, izgleda moderno i ženstveno.

Jednostavniji model uz ravne sandale ili patike možete da nosite na posao, u grad ili na kafu. Dodate štikle, minđuše i malu torbu i ista haljina bez problema može da prođe za svadbu, rođendan ili večernji izlazak.

Zato, ako ovog leta stojite pred ogledalom i nervira vas što vam se svaka haljina zalepi baš preko stomaka, ne tražite odmah nešto dva broja veće.

Potražite reči „drapirana“, „nabrana“ ili „haljina na preklop“. Možda ćete tek tada shvatiti da problem sve vreme nije bio u vašoj figuri, nego u kroju koji ste birale.