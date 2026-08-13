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Srpkinje će obožavati ovu haljinu: Stomak deluje ravnije, struk uži, a ne morate da se uvlačite u steznike
Ne treba ti ni dijeta preko noći, ni steznik ispod kog jedva dišete. Ponekad je dovoljno samo izabrati pametniji kroj.
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Srpkinje će obožavati ovu haljinu: Stomak deluje ravnije, struk uži, a ne morate da se uvlačite u steznike
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