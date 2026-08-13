Iako ne postoji stroga medicinska definicija toga koliko je bolesti "previše", učestale infekcije mogu biti znak da se imunološki sistem suočava s određenim izazovom.

Imunolog dr. Dašjant Visvantan ističe da uzrok ponekad treba tražiti na neočekivanom mestu.

Kod pacijenata koji mu se žale da su često bolesni, prvo proverava zdravlje creva.

"Prvo pitanje koje im postavljam je: Kakvo je zdravlje vaših creva?", kaže lekar za Parade. Objašnjava da narušeni crevni mikrobiom zaslužuje pažnju jer ima važnu ulogu u zdravlju creva i funkcionisanju imunološkog sistema.

Creva imaju važnu ulogu u imunitetu

Crevni mikrobiom čine bilioni mikroorganizama, uključujući korisne i štetne bakterije. Te bakterije pomažu imunološkog sistemu proceniti zahteva li određena pretnja snažnu reakciju. Lekar creva upoređuje s poligonom za obuku, a imunološki sistem sa vojskom, pa promene crevnih bakterija mogu uticati na njegov rad.

Ipak, narušeno zdravlje creva nije jedini mogući razlog čestih bolesti. Lekar navodi da ulogu mogu imati stres i ishrana, a u retkim slučajevima i nasledni faktori koji se obično prepoznaju još u detinjstvu. Ako osoba ima osećaj da je neprestano bolesna i to joj ometa svakodnevni život, preporučuje razgovor s lekarom.

Za zdravlje creva i imuniteta Visvantan posebno izdvaja kvalitetan san, odgovarajuću ishranu i redovnu probavu. Preporučuje raznovrsne izvore vlakana poput mahunarki, voća i povrća te probiotičke namirnice poput grčkog jogurta. S druge strane, upozorava da prerađena hrana, premalo vlakana, kasni obroci te česta upotreba antibiotika ili više različitih lekova mogu negativno uticati na crevne bakterije.

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