Postoje bake i deke koji jedva čekaju da provedu vreme sa unucima – čuvaju ih dok su roditelji na poslu, vode ih u park, kod lekara ili na treninge i trude se da olakšaju svakodnevicu svojoj deci. Ali ima i onih koji smatraju da su svoj deo roditeljskog posla odavno završili i da sada žele da uživaju u penziji.

Upravo zbog toga jedna anonimna objava u Fejsbuk grupi izazvala je burnu raspravu.

Otac dvoje dece požalio se da ni njegovi roditelji, ni roditelji njegove supruge gotovo nikada ne uskaču kada im je pomoć najpotrebnija.

- Zanima me kada su bake i deke postali toliko nezainteresovani za probleme svoje dece? Supruga i ja imamo dvoje divne dece. Stariji sin ima šest godina i autizam, a mlađa ćerka ima šest meseci. Ipak, niko od baka i deka ne želi da nam pomogne, da izvede sina u park ili na bazen. Sve troškove bismo mi platili - napisao je on.

Otišli u Bosnu, ali unuka nisu poveli

Najviše ga je zabolelo ono što se dogodilo ovog leta.

- Letnji je raspust, vrtići ne rade. Moji roditelji otišli su u Bosnu, ali nisu želeli da povedu unuka sa sobom, iako će se tamo zadržati pre nego što mi stignemo za petnaestak dana - napisao je.

Dodao je da im je prethodnih meseci bilo izuzetno teško jer je beba imala jake grčeve.

- Prva četiri meseca bili su pakao. Noćima nismo spavali, bili smo na ivici živaca, svađali se od umora. Kad bismo nekome rekli kako nam je bilo, odgovor je bio samo: „Proći će.“

Ističe da nikada nije tražio novac, već samo malo razumevanja.

- Voleli bismo da nam nekad skuvaju ručak, mi ćemo kupiti sve namirnice. Ili da sami predlože da pričuvaju decu kako bismo supruga i ja otišli na večeru ili prošetali dva sata bez obaveza. To bi nam mnogo značilo.

"Za snaju sve, za nas ništa"

Kako kaže, dodatno ga boli što, po njegovom mišljenju, njegova svastika ima potpuno drugačiji tretman.

- Kod nje se kuvaju ručkovi, večere, kolači, deci kupuju igračke, voze ih biciklima... Šta god da zatreba, odmah uskaču. A kada smo mi u pitanju, kao da nikoga nije briga.

Komentari podelili ljude

Njegova objava izazvala je stotine komentara.

Jedni smatraju da bake i deke nisu dužni da čuvaju unuke, ali da je prirodno da pomognu kada mogu.

- Niko nije zakonski obavezan da čuva unuke, ali zar to nisu deca njihove dece? Tužno je kada se pravi razlika između unučadi - napisala je jedna žena.

Drugi su poručili da roditelji treba otvoreno da razgovaraju sa porodicom.

Decu niste dobili njima, nego sebi. Ako vam je potrebna pomoć, sednite i recite to. Ljudi ne mogu da čitaju misli.

Bilo je i onih koji su stali na stranu baka i deka.

- Imam petoro dece. Nikada nismo imali "baka servis" i sasvim dobro smo se snašli sami. Bake i deke imaju pravo da odmore i žive svoj život. Oni su svoju decu već odgajili - napisala je jedna komentatorka.

Jedna rečenica izazvala najveću buru

Najviše reakcija izazvao je deo u kojem je otac napisao da bi voleo da petkom ne vidi sina do uveče kako bi se on i supruga odmorili.

Mnogi su ocenili da takva izjava nije primerena.

-Strašno je da jedan roditelj kaže da ne želi da vidi svoje dete ceo dan. Deluje kao da vam smeta sopstveno dete - glasio je jedan od komentara.

S druge strane, bilo je i onih koji su imali razumevanja za roditelje deteta sa posebnim potrebama.

- Samo onaj ko svakodnevno brine o detetu sa autizmom zna koliko je to fizički i psihički zahtevno. Nekada je i nekoliko sati odmora dovoljno da roditelji povrate snagu - napisala je jedna korisnica.

Na kraju, većina se složila samo u jednom - porodica bi trebalo da bude najveća podrška. Ali gde prestaje pomoć, a gde počinje obaveza, pitanje je oko kojeg će se mišljenja još dugo razlikovati.