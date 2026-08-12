Studentkinja koja je bila u parku u Sijetlu zbog mitinga avijacije spasila je tri devojčice koje su bile na ivici utapanja u obližnjem jezeru.

„Da spasim troje ljudi, ni sekund nisam razmišljala o sebi“, rekla je Lili Veling (Lillie Vehling), koja je pritekla u pomoć, za KOMO. „Srećna sam što su svi bezbedni.“

Incident se dogodio 31. jula u parku ,,Genesee Park", kako su izvestili KOMO i KCPQ, gde je Veling sedela i čitala knjigu čekajući nastup akrobatske grupe Američke ratne mornarice ,,Blue Angels".

Nije gubila vreme

Rekla je da je posmatrala vodu Jezerskog Vašingtona nakon što je pročitala stranicu iz knjige kada je primetila da nešto nije u redu.

„Bile su tu tri devojčice koje su bile prilično daleko, kod linije sa bovama koju su postavili, i nisu delovale dobro“, izjavila je Velingova. „Već su se batrgale gore-dole pokušavajući da udahnu vazduh, a jedna od devojčica je zapravo potapala druge kako bi udahnula, i tada sam shvatila da moram da skoćim.“

Velingova, koja je igrala vaterpolo na Univerzitetu Kalifornija u Dejvisu i prošla obuku za spasioca, je počela da izvlači devojčice iz vode jednu po jednu i da ih vraća na obalu.

Treća i poslednja devojčica se u međuvremenu zaplela u konopac bove.

„Nažalost, dok sam stigla do treće devojčice, videlo se samo vratić njene glave“, prisetila se Lili Veling. „Videla sam samo njenu crnu kosu u vodi kako jedva pluta, a kada sam stigla do nje, bila je bez svesti. Podigla sam joj glavu iz vode i stavila ruku ispod njenog pazuha da bih je držala.“

Srećom, treća devojčica je povratila svest. Do tog trenutka stigli su pripadnici hitne službe i pružili prvu pomoć žrtvama.

Počast heroini

Spasavanje se dogodilo tokom manifestacije ,,Seafair", višenedeljnog letnjeg festivala u Sijetlu. Predsednica i direktorka festivala, Emili Kantrel, saznala je šta se dogodilo i potražila Velingovu. Osoblje festivala kasnije je odalo počast heroini na gala svečanosti.

„Proglasili smo je za ’Damu zaštitnicu jezera Vašington’, i odmah su joj prišli admirali“, izjavila je Kantrelova. „Bilo je nevrovatno što se našla na pravom mestu u pravo vreme. Ono što je uradila bilo je izuzetno.“

Velingova, koja planira karijeru u Programu nuklearnog pogona Ratne mornarice, je u međuvremenu izjavila da namerava da stupi u kontakt sa porodicama ove tri devojčice.

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