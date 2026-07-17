Knedle sa kajsijama koje svi obožavaju nisu posebne samo zbog jednostavnih sastojaka, već zbog savršenog spoja nežnog testa, mirisnog voća i slatkoće koja osvaja već pri prvom zalogaju.

Tajna savršenih knedli krije se u nekoliko sitnica koje prave veliku razliku. Važno je da budu mekane, sočne i toliko ukusne da im je teško odoleti.

Sastojci za oko 12 knedli:

500 g brašnjavog krompira, ne mladog

180 g glatkog brašna

1 puna kašika griza, oko 15 g

1 jaje

30 g omekšalog putera

prstohvat soli

10 do 12 zrelih kajsija

12 kockica šećera ili malo šećera za punjenje

Za posipanje je potrebno 100 g prezli, 40 g putera i dve kašike šećera. Upravo ove mirisne prezle daju knedlama poseban ukus i čine ih drugačijim od običnih.

Krompir treba da bude topao prilikom pripreme testa

Krompir skuvajte u ljusci, zatim ga dok je još vruć oljuštite i dobro izgnječite ili propasirajte. Važno je da ne čekate da se ohladi, jer hladan krompir upija više brašna i može učiniti knedle tvrdim i gumenim. Dok je još topao, dodajte jaje, puter, so, griz i brašno, pa sve brzo umesite u glatko testo koje se blago lepi za ruke, ali se lako oblikuje.

Griz ima važnu ulogu jer tokom kuvanja upija višak vlage i pomaže da knedle zadrže svoj oblik. Zahvaljujući njemu testo ostaje stabilno, a sredina se ne otvara tokom kuvanja. Zato ga nemojte izostavljati čak i ako vam se u početku čini da je testo dovoljno čvrsto.

Ne mesite testo predugo, jer knedle to ne opraštaju

Najveća greška kod pripreme knedli nije količina brašna, već predugo mešenje. Ako se testo gnječi nekoliko minuta, oslobađa se skrob i masa postaje lepljiva, zbog čega knedle mogu izgubiti svoju nežnu teksturu. Dovoljno je da ga mesite kratko, oko pedesetak sekundi, samo dok se sastojci ne sjedine, a zatim ga ostavite da odmori.

Dobijeno testo podelite na dvanaest jednakih delova. Svaki deo rastanjite na dlanu, u sredinu stavite kajsiju kojoj ste odstranili košticu i dodajte kockicu šećera. Pažljivo obavijte testo oko voća i dobro zatvorite sve spojeve. Glatko zatvorene knedle neće pucati tokom kuvanja, zato prstima dodatno pređite preko mesta gde se testo spaja.

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