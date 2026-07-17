Ovan

Subota vam donosi pojačanu energiju i želju da izađete iz rutine. Prijaće vam druženje, fizička aktivnost ili kraći izlet. U ljubavi budite otvoreni za iskren razgovor, jer jedna mala promena može poboljšati odnos. Slobodni Ovnovi privlače pažnju gde god da se pojave.

Bik

Ovaj dan je stvoren za uživanje i opuštanje. Posvetite vreme porodici, domu ili ljudima koji vam pružaju osećaj sigurnosti. Finansijska situacija ide u dobrom pravcu, ali izbegavajte impulsivne kupovine. Ljubav donosi toplinu i lepe zajedničke trenutke.

Blizanci

Subota donosi mnogo komunikacije, novih susreta i zanimljivih ideja. Moguće je da ćete neočekivano sresti osobu koja će vas inspirisati. U ljubavi budite spontani i ne analizirajte svaku sitnicu. Veče je idealno za izlazak i druženje.

Rak

Emocije su danas naglašene, ali vam upravo one pomažu da donesete prave odluke . Posvetite više pažnje sebi i svojim najbližima. Jedan razgovor može doneti veliko olakšanje. Veče provedite u mirnoj atmosferi i napunite baterije.

Lav

Vaša harizma dolazi do izražaja i lako privlačite pažnju. Dan je odličan za proslave, kreativne aktivnosti ili susrete sa prijateljima. U ljubavi vas očekuju lepi trenuci ako pokažete više nežnosti nego ponosa. Iskoristite dan da zablistate.

Devica

Subota vas podseća da nije sve u obavezama. Dajte sebi dozvolu da usporite i uživate u trenutku. Partner će ceniti vašu pažnju i razumevanje, dok slobodne Device mogu upoznati zanimljivu osobu kroz zajedničke aktivnosti ili prijatelje.

Vaga

Dan donosi harmoniju i potrebu za lepim iskustvima. Prijaće vam umetnost, šetnja, kafa sa prijateljima ili romantičan susret. U ljubavi je moguć novi početak ili obnavljanje bliskosti. Poslušajte svoje srce više nego tuđe savete.

Škorpija

Vaša intuicija danas nepogrešivo prepoznaje iskrene namere ljudi. Dobro je vreme da završite ono što vas emotivno opterećuje. Ljubavni odnos može postati još dublji kroz otvoren razgovor. Veče donosi unutrašnji mir.

Strelac

Pred vama je vedar i optimističan dan. Poželećete promenu okruženja, putovanje ili druženje sa ljudima koji vas inspirišu. Ljubav donosi osmeh i spontana iznenađenja . Prihvatite poziv koji vam stigne – mogao bi da vam ulepša dan.

Jarac

Subota vam pruža priliku da pronađete ravnotežu između obaveza i odmora. Neko će ceniti vaš trud i posvećenost. U ljubavi pokažite više emocija i ne očekujte da druga osoba sve razume bez razgovora. Veče je idealno za opuštanje u krugu porodice.

Vodolija

Neočekivani susreti i zanimljive ideje obeležiće ovaj dan. Vaša kreativnost je pojačana, pa iskoristite inspiraciju za nove planove. U ljubavi budite otvoreni za spontane trenutke i ne plašite se promena. Dan donosi pozitivnu energiju.

Ribe

Subota vam donosi potrebu za mirom, inspiracijom i povezivanjem sa sobom. Kreativne aktivnosti, priroda ili vreme provedeno pored vode ispuniće vas pozitivnom energijom. U ljubavi vas očekuju nežnost, razumevanje i osećaj bliskosti. Verujte svojoj intuiciji – danas vas vodi ka pravim izborima.

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